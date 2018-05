¿Qué televisor debo comprar para ver bien el Mundial?

Espacio, tamaño y resolución

Antes de hacerte con un televisor debes tener en cuenta: dónde lo vas a poner, qué resolución tiene y qué distancia habrá entre el aparato y tus ojos. Un televisor más grande no tiene por qué ser mejor que uno pequeño. Depende del lugar en que lo coloques.

Si la distancia entre tu sillón y la tele es pequeña, no podrás comprarte un receptor de muchas pulgadas -es probable que no distingas nada-. Si la distancia entre tu sillón y la tele es grande, no deberías comprarte un recpetor de pocas pulgadas.

La distancia mínima para uno de 50” es 2,25 metros.

La resolución del televisor te da una idea también de la distancia que debe existir entre el aparato y tú. A mejor resolución es posible menor distancia.

Una señal standar o SD (no alta definición, HD) no es lo mismo que un televisor 4K (Ultra HD). A mismas pulgadas, un receptor con SD debe colocarse más lejos que uno con HD.

Un HD cerca de ti; un Ultra HD más cerca de ti; un SD más lejos de ti.

Lo acertado, además, es que la pantalla está a la altura de tus ojos.

Tecnología

¿En qué tecnología debo fijarme?

Hay dos tipos: LCD con retroiluminación LED y LCD con retroiluminación OLED. Escoger entre una y otra dependerá del uso que vayas a dar al recpetor y de lo que quieres que te dure...

LED:

-Si en tu casa la tele está encendida más de 6 horas al día (independientemente del uso que le des: como monitor de ordenador, jugar consola, ver películas...)

-Si vas a usar la tele como monitor de ordenador de forma frecuente

-Si vas a jugar a la consola durante horas

-Más económico

OLED:

-Si en tu casa la tele está encendida menos de 6 horas (para ver películas y/o series, jugar ocasionalmente a la consola o ver canales de la TDT)

-Si quieres mayores ángulos de visualización sin perder calidad

-Si quieres un mejor nivel de contraste. No importa si miras la pantalla en posición horizontal o vertical, la imagen es perfecta. Pero.... ¿recuerdas los problemas que daba el plasma? Pues sucede algo parecido.

-No te conviene si vas a usar la tele como monitor de ordenador de forma frecuente

-No te conviene Si vas a jugar a la consola durante horas

Sonido

Cada vez es más frecuente hacerse con un equipo externo de sonido. Integrar el sonido en el panel del televisor se hacía, se hace y se seguirá haciendo, pero lo más potente por el momento, son los equipos externos como altavoces o barras de sonido.

Pantalla curva

La pantalla curva ocupa más espacio que el panel plano. Cerca de dos centímetros si intentáramos "aplanar" la primera.

Dan mayor sensación de profundidad y se caracterizan por conseguir una mayor inmersión. Pero esta sensación aumenta en función del tamaño del televisor. A un modelo grande le suele corresponder un precio "menos económico". Teniendo en cuenta, además, que los televisores curvos son más caros que los planos.

Hay que tener en cuenta que siempre debes mirarla de frente, de otra forma es posible que veas la imagen distorsionada e incluso puedas marearte.

Smart TV

Cada fabricante ofrece una plataforma Smart TV que se ajusta a lo que quieren entregar a sus clientes. Es el punto fuerte por el que todos apuestan. Todas ofrecen más o menos lo mismo: internet, acceso a varios servicios, control por voz, juegos.... incluso apps. Plataformas que, con lo rápido que avanza la tecnología, irán quedandose viejas (pero también podrán actualizarse)

A tener en cuenta: antes de hacerte con un televisor Smart TV comprueba que el movimiento por los servicios que ofrece es fluido.