"Sí se puede", el grito con el que Podemos ha celebrado la victoria de Sánchez

"¡Sí, se puede. Sí, se puede!” La satisfacción de los integrantes de Podemos por no saber conquistar en las urnas lo que han obtenido a través de una moción de censura, que ha sido echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, no se ha hecho esperar. Justo después de que la presidenta de Congreso, Ana Pastor, haya comunicado la victoria del socialista, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha acercado a Sánchez para felicitarle. En ese momento ambos se han fundido en un abrazo breve acompañado por los vítores de los diputados de Podemos. Lo mismo ha hecho el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que no ha disimulado su complacencia.

Un guiño entre los dirigentes de las formaciones que avanza ya la estrecha relación que mantendrán, y que da pistas sobre cómo será el devenir del Estado. No en vano, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha ofrecido a Sánchez un gobierno de coalición para sumar una "mayoría de 156 diputados, más fuerte que el PP", a fin de "ganar juntos las próximas elecciones".

"Hemos trabajado juntos en comunidades, nos va bien trabajando juntos, lo que le diría al señor Sánchez es que tenemos que ganar juntos las próximas elecciones generales", ha afirmado Iglesias durante su intervención en el debate de la moción de censura celebrado este jueves.

Entre los mensajes que la cuenta de Podemos y sus afines han lanzado por la red social Twitter destacan varios que pretenden ridiculizar al aún presidente del Gobierno y sus electores. Así se pronunciaba el secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar:

Los números daban. Lo dijimos. Adiós Rajoy.



Hoy se ha dado el primer paso para un cambio político en España libre de corrupción. ¡Seguimos! ✊ pic.twitter.com/orXLmzyNs9 — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 1 de junio de 2018

También Pablo Echenique, que ha publicado este vídeo:

Hoy las gaviotas ya no vuelan. Hoy es un día para cantar y bailar. ������ pic.twitter.com/xHpf555pMJ — Pablo Echenique (@pnique) 1 de junio de 2018

La formación política llamaba al júbilo con este tweet: