La Policía Nacional investiga el presunto maltrato a un niño en una guardería de Palma

La Policía Nacional ha iniciado este martes una investigación a raíz de un vídeo difundido a través de redes sociales, en el que se ve a la encargada de una guardería situada en el barrio de Son Gotleu en Palma de Mallorca agrediendo a uno de los menores que tiene a su cuidado.

El vídeo ha sido grabado por una persona que vive en las proximidades del centro e, inicialmente, ha sido difundido a través de Facebook. En las imágenes se ve a varios niños jugando en el patio. En un momento dado, la cuidadora se lleva a un menor a un rincón, lo reprende y lo sienta violentamente en el suelo. El niño se pone a llorar, mientras la mujer se retira y se sienta en unos escalones próximos.

La Policía Local ya ha comprobado que el centro dispone de todos los permisos para ejercer la actividad, si bien la investigación será llevada a cabo por la Policía Nacional al tratarse del cuerpo competente para investigar los delitos de maltrato infantil.

Tras conocerse los hechos, la presidenta de la Federación de Escuelas Infantiles de Pime en Baleares (FEI-PIMEB), Francisca Picornell, ha pedido una mejora de la regulación de los centros que ofrecen educación infantil para distinguir los regulados de aquellos que no lo están. A este respecto, ha dicho que la inexistencia de una normativa “fomenta que no exista ningún tipo de control sobre el bienestar de los infantes que acuden a este tipo de centros no reglados”.