Podemos atribuye a "fuego amigo" la noticia del supuesto hurto de Cifuentes

Varios dirigentes de Podemos, entre ellos la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, han atribuido al PP la filtración de un vídeo en el que supuestamente se ve a Cristina Cifuentes tras haber sido sorprendida hurtando cremas en un supermercado.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Podemos ha afirmado que durante tres décadas, "Cifuentes ha formado parte de la mafia que hoy la deja caer" y ha acusado al PP de utilizar "sus tabloides cómplices para sacar a la luz toda la basura que tenían guardada contra ella".

Podemos también ha pedido la dimisión de la presidenta regional y también de "toda esta trama mafiosa y corrupta" que gobierna Madrid.

Rita Maestre se ha referido en su cuenta de Twitter a la información publicada por Okdiario, asegurando que "las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían".

Las prácticas mafiosas del PP de Madrid sorprenden, pero no deberían: tamayazo, Gurtel, ex presidentas con tramas de espías, expresidentes con bolsas de dinero negro en Colombia, compra de medios afines.

Por eso con cambiar a Cifuentes no basta: hay que limpiar la institución.