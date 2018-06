El padre de Ignacio Echeverría, en COPE: “Nos hemos sentido muy arropados y queridos en Londres”

Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, 'El Héroe del Monopatín', ha estado en los micrófonos de 'Mediodía Fin de Semana' de la Cadena COPE, donde ha asegurado que afrontarían "este día como otro cualquiera, pero estamos en Londres por la memoria de las víctimas y hemos estado en una Misa por ellas".



Echeverría ha descrito que "han venido españoles a tener la amabilidad de saludarnos y ha sido muy agradable. Muy emotivo". Además, han recibido palabras muy amables "tanto públicas como de personas cercanas a Ignacio. Nos hemos sentido muy arropados y queridos", ha asegurado.



ESCUCHA LA ENTREVISTA A JOAQUÍN ECHEVERRÍA

Sobre su sentía orgullo por su hijo, Joaquín ha especificado que "la palabra orgullo no me gusta porque mi carácter está cerca de la palabra soberbio. Me parece muy bien lo que hizo, la decisión que tomó fue su responsabilidad y no puedo decir más que que lo que hizo lo hizo bien".