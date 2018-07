Pablo Casado dice NO al ofrecimiento de Santamaría en COPE

Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a la presidencia del Partido Popular y ganadora en la primera votación de los militantes, no ha hablado todavía con Pablo Casado, a quien no descarta ofrecerle un puesto como la secretaría general: "Todo depende de esa conversación. Estoy dispuesta a hablar con generosidad y que el secretario General no tiene por qué ser una persona de mi equipo, que quiero que sea transversal”.

Sáenz de Santamaría mostraba su mano tendida a Pablo Casado en 'Fin de semana de COPE'. Un ofrecimiento al que ha respondido este sábado el propio interesado, el otro candidato a presidir el PP: "Quiero plantear un partido que sea ganador, sin depender de pactos ni demociones de censura ni de bisagras. Para eso me he presentado a este congreso no me he presentado para un cargo ni para hacer lo mismo con los mismos"

Casado insiste en que quiere "hablar de futuro y de lo que necesita España" y para eso "quiero contar con los mejores con gente que esté en el partido o que haya estado en el. Con gente con mucha experiencia". El candidato a suceder a Rajoy al frente de los populares cree que "es bueno jugar la segunda parte sobre todo porque yo he trazado un proyecto. Nuestra militancia y votantes lo que quiere es un cambio de etapa y creo que humildemente solo lo representa mi candidatura"

Los compromisarios son ahora los que tiene la última palabra, en forma de voto los próximos 20 y 21 de julio. un asunto del que Pablo Casado no se olvida: "A Cospedal me unen principios y valores y una estructura de partido con el que me siento identificado e intentaré, como al resto de compromisarios, convencerles de que este proyecto sea suyo"

Pablo Casado ha señalado también que quiere proponer medidas como "la ley de memoria de dignidad y justicia, y una revolución fiscal"