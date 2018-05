Ortigas, perfectas para depurar tu cuerpo

Recuerdo a mi abuelo, maestro y gran conocedor de las plantas, darse en las piernas con ortigas. Me explicaba que era bueno para que la circulación fluyera mejor. Y razón no le faltaba... Aunque se las considere malas hierbas, tengan no muy buena fama por el fuerte escozor que produce su más leve roce, se trata de una de las plantas con más sobresalientes propiedades nutritivas y medicinales.

FICHA

Nombre: Urtica dioica, es la ortiga verde más común.

Altura: Entre 50 y 150 centímetros

Floración: Perenne, pero para su uso se aocnsejan los brotes tiernos en primavera

Cuidados: Suelos húmedos y ricos en nitrógeno

USO CULINARIO.- Infusiones, revueltas, en zumos

USO MEDICINAL.- Contiene las hemorragias y son depurativas

Antiguamente se conocía a la ortiga como "la hierba de los ciegos", por ser reconocida con tan solo rozarla. Es una planta perenne con hojas de bordes aserrados y flores que salen entre mayo y julio. Sus tallos y hojas tienen unos pelos muy sensibles que cuando se rompen producen una fuerte quemazón en la piel.

CULTIVO

Le gustan los suelos húmedos y ricos en nitrógeno. Crecen muy bien en huertas ya que las ortigas soportan una gran cantidad de nitratos del suelo, sanean los terrenos y estimulan la flora microbiana de la tierra.

USO MEDICINAL

La ortiga destaca por su riqueza en calcio. 100 gramos aportan nada menos que el 60% de las necesidades diarias. También tienen un buen aporte de magnesio, hierro y manganeso.

Destaca por su contenido en provitamina A, B2, ácido folico y vitamina K.

Es rica en clorofila, flavonoides, taninos, sales minerales y carotenos, entre otros.

Las ortigas ayudan a contener hemorragias, a depurar el organismo, combaten la retención de líquidos y tienen un sueve efecto laxante. Regulan también los niveles de azúcar.

Una infusión de ortigas es un excelente depurativo para el organismo. Unas dos tazas al día durante una semana ayuda a eliminar residuos del tejido muscular y sistema linfático.

USO CULINARIO

Dan mucho de sí. Solo con un hervor o lavadas con agua fría dejan de picar con lo que se pueden consumir sin problema. Se puede tomar en infusión, salteada con frutos secos, en zumos mezcladas con otras frutas o en sabroso revuelto de setas. Eso sí, preferiblemente hay que elegir los brotes tiernos que aparecen en primavera, que además tienen más clorofila.