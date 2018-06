Miércoles, 13 de junio de 2018 (12.30 GMT)

SENTENCIA NÓOS

Urdangarin tiene 5 días para entrar en prisión

La Audiencia de Palma ha concedido hoy a Iñaki Urdangarin un plazo de 5 días para ingresar en prisión y cumplir la pena de 5 años y 10 meses a la que ha sido condenado por el Tribunal Supremo por el caso Nóos. Su exsocio, Diego Torres, tiene el mismo plazo para acudir a la cárcel, mientras que el expresidente balear Jaume Matas ha ingresado hoy voluntariamente en la de Aranjuez (Madrid).

PEDRO HORRACH

El fiscal de Nóos: "No creo en manos negras"

El exfiscal Pedro Horrach llevó la instrucción del caso Nóos de principio a fin, se opuso a imputar a la infanta y fue insultado por ello. Hoy, mucho más tranquilo desde la barrera que le da ejercer la abogacía, confiesa en entrevista con Efe sentirse "cansado de escuchar teorías conspiratorias" y dice no creer en manos negras.

MÀXIM HUERTA

El ministro Màxim Huerta, cuestionado tras conocerse que defraudó a Hacienda

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, fue sancionado a abonar 366.000 euros a Hacienda por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión, una sentencia firme que hoy ha trascendido públicamente y que ha provocado peticiones de dimisión.

MÀXIM HUERTA

Preocupación entre diputados del PSOE por la decisión de Huerta de no dimitir

La decisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, de no dimitir tras conocerse que fue sancionado el año pasado por fraude fiscal ha sido acogida con preocupación en el grupo socialista del Congreso, donde varios diputados creen que el presidente Pedro Sánchez debería hacer algún movimiento.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Patronal y sindicatos podrían cerrar hoy un preacuerdo salarial hasta 2020

Patronal y sindicatos tienen previsto reunirse hoy y podrían cerrar un preacuerdo en materia salarial para los próximos tres años, tras acercar posturas con una subida en torno al 2 % más un 1 % adicional, según han explicado a Efe fuentes de la negociación.

DIÁLOGO SOCIAL

La CEOE está a favor de "mejorar" la legislación laboral

La patronal quiere "mejorar" la legislación laboral actual, pero no derogar la reforma que aprobó el Gobierno del PP en 2012, y está a favor de negociar medidas para ello tanto en el diálogo con los sindicatos como en el tripartito con el Gobierno.

AGUAS GIRONA

G.Civil acude a consistorios Girona, Salt y Sarrià por desvío en gestión agua

Agentes de la Guardia Civil se han personado hoy en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter para pedir documentación sobre un presunto caso de desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de Aguas, Agissa, en una época en la que Carles Puigdemont era alcalde de Girona.

CRISIS CATALUÑA

Borrell: no se puede prohibir que Cataluña tenga embajadas en el exterior

El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, ha asegurado hoy que "no se puede prohibir" que Cataluña tenga embajadas en el exterior si bien "habrá que ver cuáles son sus actividades" y "si vuelven a lo mismo, seremos consecuentes".

PREMIOS PRINCESA CONCORDIA

La oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, Premio Princesa de la Concordia

La oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, nombrada "Héroe del planeta" en 1998 por la revista estadounidense Time y autora de numerosos documentales para National Geographic, ha sido galardonada hoy en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Borrell: acoger al Aquarius pretende ser un "electro-shock" político para la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho hoy que la decisión del Gobierno de acoger a los 630 inmigrantes a bordo del Aquarius es una "llamada de atención simbólica", un "electroshock político" a la Unión Europea para que "se tome en serio el problema".

OCIEDAD PROSTITUCIÓN

La prostitución es para discapacitados y feos, asegura una concejal del PP

La concejal del PP en Pinto (Madrid) Rosa María Ganso cree que muchas personas "con discapacidad" utilizan la prostitución "porque no les queda otro remedio", hay personas que "son nacidos feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios...(sic), claro que sí, porque en la sociedad no somos todos rubios guapos y bonitos..."

SUCESOS BEBÉ

Investigan a una mujer que viajaba con el cadáver de un bebé en un taxi

La Policía Nacional investiga a una mujer que se desplazaba en un taxi por el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz con el cadáver de un recién nacido envuelto en una manta, han informado hoy a Efe fuentes policiales.

BIOTECNOLOGÍA ALIMENTACIÓN

Insectos y hamburguesas artificiales como solución a la escasez de alimentos

El uso de insectos como fuente de proteína alternativa podría ser una "solución mundial" ante la escasez de alimentos, que supone uno de los "grandes retos" de la humanidad, según expertos que han participado hoy en el primer congreso Tech4Good sobre la innovación alimentaria.

RUSIA 2018 SANIDAD

Sanidad alerta de riesgo de infecciones gastrointestinales durante el mundial

El Ministerio de Sanidad ha advertido a los españoles que acudan a Rusia durante el Mundial de fútbol que pueden tener un mayor riesgo frente a infecciones gastrointestinales, debido a la alta incidencia de brotes alimentarios que se producen en ese país.