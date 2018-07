Matemática Clara Grima dice que controlar matemáticas es controlar el mundo

Las matemáticas están perdiendo su estigma, el que dice que son aburridas y difíciles, "un bulo colectivo que durante años hizo que la gente las odiase antes de conocerlas" pero las cosas están cambiando, "la sociedad empieza a entender que quien controla las matemáticas, controla el mundo. Controla el poder".

Así lo explica en una entrevista con Efe Clara Grima, investigadora, profesora y, desde 2010, divulgadora científica y férrea defensora de una de las disciplinas con menos aceptación social: las matemáticas.

Grima (Sevilla, 1971), autora de varios libros, del popular blog "Mati y sus mateaventuras", y premio Cosce 2017 por su labor divulgativa, estrena libro: "¡Que las matemáticas te acompañen!, publicado por la editorial Ariel.

Uno de los objetivos del libro es precisamente hacer que la gente le pierda el miedo a las matemáticas y conseguir que cuando hablen de las matemáticas "sonrían como lo hacen cuando piensan en el jamón ibérico" y acabar con una campaña difamatoria de siglos que si continúa "puede acabar con el futuro del país".

Y es que, para Grima, las matemáticas son "deducciones preciosas y un sistema de lógica maravilloso que rige el mundo", pero también una materia "fundamental" en los próximos años, porque "el futuro se escribe con M de matemáticas", advierte.

"La carrera de matemáticas no tiene paro" y cada vez es más demandada porque no solo asegura un buen sueldo, sino que además sirve para controlar el mundo: "lo hemos visto con el escándalo de Cambridge Analytica y con Google, una empresa que tiene mucho poder, un poder que no hemos elegido ni han ganado de forma democrática, sino que consiguieron dos personas (sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin) porque sabían muchas matemáticas".

Pero el éxito de esta asignatura también tiene un lado oscuro: los que salen de las universidades no quieren ser profesores, quieren dedicarse a la informática, la inteligencia artificial y al Big Data y eso aumentará uno de los mayores problemas de las matemáticas, su enseñanza básica.

"Las matemáticas no se enseñan bien", pero no solo en nuestro país, es un problema generalizado que ha llegado a discutirse en los parlamentos de Francia y Reino Unido, que han debatido informes para "popularizar" esta materia porque saben "que el presente y el futuro de un país pasa por las matemáticas".

Para Grima son muchos los factores que hacen que las matemáticas se aprendan mal en la escuela, desde la falta de formación de los profesores, pasando por su nivel de estrés, o la masificación...pero el mayor problema es que "no sabemos leer".

"Lo urgente es aprender a leer bien para comprender un problema, porque esa es precisamente la labor de los matemáticos: tratar de entender el mundo, ver cuál es el problema, entenderlo e intentar resolverlo. Hay que aprender a pensar".

Desde las aulas en las que imparte clases, Grima, profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla y de Ingeniería de Software, avisa de otro problema: el sesgo de género y la falta de alumnas en estas asignaturas.

En matemáticas hay pocas alumnas pero en informática "directamente no hay", algo incomprensible en pleno siglo XXI, especialmente cuando intelectualmente es obvio que pueden hacerlo "porque las matemáticas se hacen con lo que tenemos entre las cejas y el nacimiento del pelo, o sea, con el cerebro, que es igual para todos", ironiza.

Precisamente por ello divulgar es tan importante, subraya, porque hay que acabar con los estereotipos culturales y sociales que se van arrastrando desde hace siglos y que dicen que las mujeres no pueden llegar a este tipo de profesiones.

En paralelo es esencial mostrar los referentes femeninos, "que los hay", y educar en igualdad, para eliminar sesgos culturales.

Para Grima la divulgación es importante para muchas cosas más: "las televisiones públicas deberían tener un compromiso muy fuerte con la ciencia no solo para despertar vocaciones sino para explicar a la sociedad que lo que de verdad mueve el futuro de un país es la ciencia y que los países que son más ricos que nosotros es porque invierten en ella".

Si todo el mundo tuviera claro que "dejar de invertir es dejar de curar el cáncer", la sociedad se movilizaría más y pediría más fondos porque "el futuro de un país depende del cariño y el mimo que le de a la ciencia".