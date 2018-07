Lugares escondidos de Madrid dónde escuchar música en directo

La música nunca pasa de moda, y mucho menos en la capital dónde puedes tener una cita con ella cualquier día de la semana en algún pequeño café centenario o en bares escondidos con mucho encanto.

Existe una amplia variedad de rincones madrileños dónde los amantes de la buena música en directo pueden deleitarse mientras cenan o toman algo disfrutando del ambiente o de unas increíbles vistas.

¿Te gustaría conocer los pequeños escenarios que están viendo crecer a nuevos artistas nacionales e internacionales? ¡Toma nota!

1. CAFÉ COMERCIAL

Dirección: Glorieta de Bilbao, 7

Web: cafecomercialmadrid.com

Mágico. Así es cómo definiríamos a este mítico café, con más de 130 años de antigüedad, que ha sido y sigue siendo un referente de la vida cultural madrileña.

Hace ya casi dos años de su reapertura y, la verdad, que a pesar de su acertada modernización de las instalaciones sigue conservando su belleza más clásica.

Varios días por semana, el café ofrece conciertos de distintos estilos musicales como amenización de sus cenas.

Pero esto no es todo, no dudes en consultar en su página web la agenda de eventos, ya que los hay para todos los gustos.

2. TATEL

Dirección: Paseo de la Castellana, 36

Web: tatelrestaurants.com

Tatel, es el restaurante de moda dónde todo el mundo quiere cenar. ¿Por qué?

No solo por ser el restaurante de Cristiano Ronaldo, Enrique Iglesias, Pau Gasol y Rafa Nadal; sino también por su original propuesta culinaria que recrea las típicas recetas españolas que han ido heredándose de generación en generación.

Y, para irte de allí con aún mejor sabor de boca, podrás disfrutar durante la velada de las Midnight Tatel, una amplia programación musical en directo con actuaciones de vocalistas, percusionistas y dj's de la escena más vanguardista.

3. SILK & SOYA

Dirección: Avenida Olímpica, 9

Web: silkandsoya.es

Silk & Soya es un restaurante multiespacio que despertará todos tus sentidos. Un lugar idílico ambientado con toques orientales donde degustar, a la vez, tres cartas distintas: thai, japonesa y española.

Y los jueves por la noche, no puedes perderte su Music Club. A partir de las 23h podrás disfrutar de música en directo mientras te tomas algo y, por qué no, si lo tuyo es cantar animarte a subir al escenario acompañada de músicos de prestigio.

También organizan eventos solidarios una vez al mes, puedes consultarlos en su página web.

4. GREEN CLUB CAFÉ

Dirección: Calle San Bernardo, 90

Web: greenclubcafe.net

En pleno barrio de Malasaña te encuentras con este moderno café de temática americana en el que preparan comida casera con productos 100% naturales. El sitio promete, y mucho más si lo que apetece es disfrutar de un buen monólogo o escuchar música en vivo mientras cenas. Cada día de la semana tienen un plan diferente, puedes ponerte al día visitando sus redes sociales.

5. CAFÉ CENTRAL

Dirección: Plaza del Ángel, 10

Web: cafecentralmadrid.com

36 años cumple este año el Café Central, uno de los lugares más elegidos por los madrileños. Además de un buen restaurante, es el lugar perfecto para disfrutar del buen Jazz.

Pero allí, no solo podrás disfrutar de este estilo musical, el café también ha contado con artistas de diferentes géneros de la talla de María del Mar Bonet, Javier Krahe o Javier Ruibal. Tienen actuaciones todos los días de la semana de 21 a 23h, puedes consultar el programa en su web.

6. BAR CLANDESTINO

Dirección: Calle Marqués de Casa Riera, 4

Web: casasuecia.es

Por raro que te parezca, para encontrar este precioso bar clandestino que te recordará al mobiliario del siglo XVIII, deberás acceder por los baños. Este rinconcito del NH Collection Suecia es el mejor escondite para tus noches de verano donde, además de disfrutar de algunos de los mejores cócteles de la capital, podrás disfrutar de música en vivo.

7. GYMAGE

Dirección: Calle de la Luna, 2

Web: gymage.es

Seguro que Gymage es una de las terrazas que tienes apuntada en tu lista para conocer este verano, si es que no has estado ya. Pero lo que no sabías es que este antiguo gimnasio tiene muchas otras opciones de ocio en su interior, cada cual más apetecible. Los sábados no puedes perderte su Varadero Dinner & Live music, un espectáculo con música en directo que te trae lo mejor de la música cubana.

8. PLATEA

Dirección: Calle de Goya, 5-7

Web: plateamadrid.com

Platea es el centro de ocio gastronómico más grande de Europa. Una experiencia única en la que podrás relajarte y disfrutar. Disfrutar de la buena comida de este espacio gourmet de la mano de algunos de los mejores chefs del panorama nacional y también de los distintos espectáculos que te ofrecen. Tienes música a todas horas, toda la información está en su página web.

9. TAXI A MANHATTAN

Dirección: Calle de la Basílica, 17

Web: taxiamanhattan.com

Como estar en pleno Shoko, en Nueva York. Así es el restaurante Taxi a Manhattan dónde cada detalle está cuidadosamente pensado: desde el uniforme de los camareros hasta las servilletas.

En este restaurante con aire neoyorkino no solo puedes disfrutar de una exquisita comida, también puedes acompañar tu visita con música en directo casi todos los días de la semana.

10. ALABANDA

Dirección: Miguel Servet, 15

Web: tabernaalabanda.com

Microteatro, presentaciones y conciertos te esperan en este 'cuco' bar de tapas madrileño. Su terraza con música en vivo es un plan que no puedes perderte este verano.

11. PLAZA JAZZ CLUB

Dirección: Calle de Martín de los Heros, 3

Web: elplazajazzclub.es

Si eres un gran amante del Jazz, Plaza Jazz club se convertirá en uno de tus lugares favoritos de Madrid. Este original local cercano a Plaza de España ofrece, casi a diario, conciertos de jazz que han subido al escenario a artistas de la talla de Celia Mur o Jimmy Barnatan.

12. BERLIN JAZZ

Dirección: Costanilla de los Ángeles, 20

Web: berlincafe.es

Este original café tiene una amplia oferta de música en directo de diversos géneros musicales como el jazz, el soul, el folk o el pop. Puedes consultar su agenda en su página web.