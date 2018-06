Los vídeos virales de la semana

Como se dice en el cine, “don't tell me, show me”. Es decir: “No me digas/cuentes, muéstrame”. Y qué mejor forma de mostrar que con los mejores vídeos de la semana, esos que te empujan a verlos una y otra vez. Unos arracan las risas, otros que nos llevemos las manos a la cabeza ('facepalm' como se les llama en inglés) como ese famoso 'meme' de Patrick Stewart en Star Trek.







Pero dejémonos de charlas, aquí tenéis los vídeos de la semana:

Empezamos con el saque de banda más surrealista que hemos visto hasta la fecha en el Mundial. Porque, ¿qué hay mejor que hacer un saque de banda con voltereta cuando tu equipo está a punto de perder? Si te vas, que sea siendo memorable:







Nos metemos en el terreno cinematográfico porque “he's back”. Una de las frases más importantes de la historia del séptimo arte, “volveré”, se ha hecho realidad en Madrid: el rodaje de la sexta entrega de Terminator. Así lo ha recogido este vídeo:







Y nos vamos un poco lejos, pero poco. Solo hasta Australia. Un canguro interrumpió un partido de fútbol y sus participantes se lo tomaron con mucha fisolofía:







Volvemos a España. Si alguien pensaba que los miembros del PP no sabían divertirse es porque no han visto a Rajoy bailando “Mi gran noche” de Rafael ni a Méndez de Vigo y a Soraya Sáenz de Santamaría cantando y bailando en un karaoke. Eso sí, duele que se vea en vertical...







El perro es el mejor amigo del hombre, o eso dicen. Y también lo es de la Policía, sobre todo si es entrenado para auxiliar a personas con dificultades. En este vídeo podemos ver cómo uno participa en maniobras de reanimación cardiorrespiratoria:







El fútbol origina grandes pasiones, y muchas veces esas pasiones llevan, por desgracia, a la violencia. Es lo que pasa cuando los hinchas no se entienden entre ellos y tratan de demostrar quién es más fuerte (y más salvaje, todo sea dicho). Entonces llegan las peleas, los golpes... y aunque algunos las vitorean para lograr más supuesta espectacularidad, otros por fortuna intentan pararlas. Es el caso de este mexicano que medió entre rusos con una sola palabra: "¡Trankilovsky!"







Seguimos con el fútbol, pero esta vez por imitación de una sorprendente jugada. Si has visto el gol de Kroos, realmente impactante, no puedes dejar de ver el de esta joven japonesa que, ni corta ni perezosa, ve una botella en el suelo, un coche avanzando delante de ella y la ventanilla derecha bajada. El resto es mejor verlo:







Vamos a cerrar este repaso con un vídeo un poco antiguo pero que nunca pasa de moda. ¿Sabes qué es el 'mineralismo'? En realidad es 'mileniraismo', pero la otra palabra se hizo más famosa en cuanto el protagonista de este vídeo la dijo. 8 minutos de auténtica gloria en los que vemos a Fernando Arrabal ligeramente 'perjudicado'. Que se sepa, es la versión más larga y completa que existe. Una auténtica joya de la televisión. “No me dejan hablarrrlll”...