Los jóvenes europeos no creen en los políticos

A los jóvenes europeos no les interesa la política y no creen en los políticos, ese es el retrato robot que ofrecen las encuestas de una generación, que, por otra parte, tiene perfectamente claro que quiere seguir perteneciendo a la UE. El rechazo a abandonar el bloque ha aumentado en España doce puntos porcentuales, del 73% al 85 %, una tasa que se incremente incluso en Reino Unido, donde el porcentaje de jóvenes que apoyarían permanecer en la UE ha pasado del 58% al 63 % en el último año. Pero en lo que respecta a los partidos políticos tradicionales y a los profesionales de la política, el desapego es evidente. “En la campaña electoral me interesa el de medio ambiente, la política energética y todo eso, pero leo el programa electoral de un partido y veo que estoy de acuerdo en cinco puntos pero totalmente en contra en otros 15 puntos. Por eso no puedo votar a ningún partido, son todos una mierda”, dice Alex, estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica de Berlín, que tiene 22 años pero que hasta ahora ha preferido ejercer su derecho al voto.

Una encuesta realizada por la Fundación TUI a 6.080 europeos de entre 16 y 26 años y de siete países diferentes, revela que los jóvenes apenas conocen a los líderes políticos de sus países. Michael, un joven estudiante de peluquería de Berlín, asegura que en cuanto sea mayor de edad votará a “Angelica” Merkel “porque defiende a los que vamos en bici”. Muchos de ellos admiten que no se informan directamente sobre los programas electorales sino solamente a través de las redes sociales, un medio que está empeorando por momentos la percepción que los primeros votantes tienen de los partidos y de los políticos. Y esa desafección aparece con más gravedad en España, donde 35 % de los jóvenes considera que el sistema político de su país sólo puede arreglarse con "cambios radicales", mientras que un 51 % ve necesarias "algunas reformas".

El 86 % de los jóvenes españoles cree que el sistema político en su país funciona mal. Esta visión negativa del sistema político nacional es compartida por jóvenes de otros países europeos como Grecia, donde el 89 % considera necesarios cambios más o menos importantes, y en Italia, donde esta tasa se eleva al 90 %. Menos críticos son los jóvenes de Polonia (75 %), Francia (67 %), Reino Unido (55 %) y Alemania (50 %), país este último que destaca claramente sobre los otros seis analizados porque un 39 % de su juventud estima que el sistema político funciona a grandes rasgos "como debería", mientras que en España este porcentaje es del 11 %.

A pie de calle, sin embargo, los jóvenes alemanes se muestran bastante más decepcionados por la política y los políticos de lo que refleja ese estudio. “Unos me parecen asociales, otros más normales, pero en el fondo los políticos son todos iguales, no cumplen lo que prometen”, concluye Leon, de 22 años, que ni ha votado ni piensa votar. La mayoría de los que han hablado con la COPE aseguran que la política, sencillamente, no les interesa. Ni siquiera saben precisar a qué se dedican los políticos y si se les pregunta sobre qué aportan a la vida social responden, como la estudiante de Medicina de 24 años Helena, que “no mucho, más bien sacan rédito de la sociedad en lugar de aportar algo”.