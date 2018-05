Las 5 noticias que debes conocer este miércoles 30 de mayo   

1. Torra nombra a cuatro consejeros para sustituir a los huidos y presos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado un nuevo decreto de nombramiento de los consejeros que formarán su Govern, sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-.

Según ha informado la Generalitat, Elsa Artadi (Junts per Catalunya), que en el decreto de nombramientos que Quim Torra firmó el pasado 23 de mayo figuraba como consellera de Empresa y Conocimiento y portavoz del Govern, será ahora consellera de Presidencia y portavoz, en sustitución de Jordi Turull. Alba Vergés (ERC) será la nueva consellera de Salud y reemplazará al también republicano Antoni Comín; Damià Calvet (Junts per Catalunya) ocupará la cartera de Territorio y Sostenibilidad en lugar de Josep Rull; Laura Borràs (Junts per Catalunya) asumirá el departamento de Cultura en sustitución de Lluís Puig, y Maria Àngels Chacón (PDeCAT) se hará cargo de la consellería de Empresa y Conocimiento que deja Artadi.

2. Albert Rivera, este miércoles en 'Herrera en COPE'

Aunque ya ha dicho que no apoyará la moción de censura que plantea el PSOE contra Mariano Rajoy, todos los ojos están puestos en Albert Rivera, tanto los de los socialistas como los del PP, porque el líder de Ciudadanos puede tener la llave para que la iniciativa de Sánchez triunfe.

Este miércoles el líder de Ciudadanos pasará por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde se podrá referir a la última propuesta de Pedro Sánchez de pactar la fecha para unas elecciones generales si gana la moción de censura. Sin duda, es la opción que prefieron los barones socialistas, que no han puesto reparos a la moción de censura planteada por Sánchez pero han advertido del peligro de necesitar el apoyo de los partidos nacionalistas. Sobre ello se pronunciaron este lunes Susana Díaz y Emiliano García Page antes del Comité Federal que celebró el PSOE.

3. Sesión de control a Rajoy a 24 horas del debate sobre la moción de censura

La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso será el preámbulo de la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada el pasado viernes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que se debatirá jueves y viernes en la Cámara Baja.

En la jornada parlamentaria de este miércoles, los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno por este asunto, y, a buen seguro, también por el levantamiento del artículo 155 en Cataluña, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya anunciado la sustitución de los consellers presos y huidos a Bélgica.

4. Cottarelli ultima su Gobierno mientras los partidos piden elecciones en breve

El economista Carlo Cottarelli, que el lunes recibió el encargo por parte del jefe del Estado, Sergio Mattarella, de intentar formar un Gobierno en Italia, ultima los detalles de su posible Ejecutivo mientras que los partidos políticos han pedido este martes que se convoquen elecciones lo antes posible. Algunos medios como El Economista consideran que Cottarelli, economista del FMI, estaría considerando renunciar este miércoles para que se convoquen elecciones el próximo 29 de julio.

Cottarelli se reunió este martes con Mattarella en el Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado, y se esperaba que comunicara la lista de ministros, pero abandonó el edificio sin hacer declaraciones. En su lugar, el portavoz de la Jefatura del Estado, Giovanni Grasso, comunicó a los medios que Cottarelli volvería a reunirse este miércoles con Mattarella.

5. La Liga investiga el Huesca-Nàstic: "Hubo apuestas de más de 10.000 euros"

Hablamos con Francesco Baranca, director general de FederBet, y con José Luis Ortas, director general del Huesca, sobre las sospechas de amaño en el Huesca - Nàstic. "Quiero decirle al Huesca y al Nàstic que, en caso de ser un amaño por apuestas, sabemos que ambos son víctimas de los jugadores". "Estamos muy tranquilos, el equipo salió a por todas".

Desde este organismo se descarta una actuación delictiva de forma colectiva y tampoco se ve nada de forma individiual, pero esto no quiere decir nada. Por otro lado, el centrocampista del Nàstic Javier Matilla ha asegurado que "el Huesca puso mucha intensidad en el campo" en un partido en el que "además celebraba el ascenso a Primera ante su afición" por lo que no entiende las sospechas de amaño en las casas de apuestas.