Las 5 noticias que debes conocer para terminar la semana informado

1. La sentencia de 'La Manada' opta por la tercera vía

"Caso perdido”, aseguró a COPE nada más oir la sentencia el abogado de la víctima Carlos Bacaicoa. Minutos antes otro letrado, Agustín Rodríguez Becerra, que defiende a cuatro de los cinco condenados sonreía tras la lectura del fallo. Había ganado su apuesta. Se lo dijo hace cuatro días a esta emisora: “Con los pies en la tierra mi mejor opción en este momento es una condena por abuso sexual (no por agresión) y que uno de los magistrados pida la absolución en un voto particular”. Y le puso nombre con aspiración a titular: la tercera via. Ni pa' ti pa' mi. Justo lo que ha pasado.

Dice la sentencia que “la acusación no ha probado el empleo de un medio fisico para doblegar la voluntad de la denunciante”. No aprecian violencia ni “intimidación” aunque describen a una chica de 18 años frente tios de "veintitantos", “atemorizada, sometida y con la capacidad de reacción comprometida”.

2. Gallardón, citado como investigado en el caso Lezo

El juez del caso Lezo ha citado a declarar como investigado el 7 de junio al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo.

3. Torrent convoca el 3 y 4 de mayo un pleno para debatir la investidura a distancia de Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado este jueves pleno para el 3 y 4 de mayo con un orden del día que incluye la modificación de la ley de presidencia, propuesta por JxCat para tratar de investir a distancia a Carles Puigdemont, en Alemania pendiente de una euroorden de extradición.

EFE

Este pleno ya se había acordado en la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament el pasado martes, pero aún no se había convocado a la espera de que llegara el dictámen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la ley de presidencia, para poder incluir el texto en el orden del día.

4. Kim Jong-un se compromete a cumplir lo acordado en la cumbre intercoreana

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha dicho este viernes que quiere "iniciar un nuevo capítulo" en las relaciones con el Sur, y ha afirmado que "no volverá a suceder" que se incumplan acuerdos alcanzados anteriormente entre los dos países. Kim se ha pronunciado así durante su intervención al inicio de la histórica cumbre que celebra este viernescon el presidente surcoreano, Moon-Jae in, en el lado sur de la frontera entre ambos países que permanecen técnicamente en guerra.

YONHAP

El dictador norcoreano ha destacado su voluntad de lograr "la paz y la prosperidad" en la península a través de una mejora de las relaciones intercoreanas, y para ello ha apostado por "no tener que volver a la situación anterior" de confrontación.

5. Griezmann, sobre su posible continuidad en el Atlético: "Estoy hablando con el club, a ver qué se puede hacer"

Antoine Griezmann abre otro capítulo en su tira y afloja con respecto a su continuidad en el Atlético de Madrid. Al término del partido que el equipo rojiblanco disputó en el Arsenal Stadium, declaró que no saber si seguirá o no, pero dejó una puerta abierta: "Estamos hablando con el club, a ver qué se puede hacer", en respuesta a la pregunta que le hizo Antonio Ruiz, en 'El Partidazo' de COPE.

Antes, el delanterio francés afirmó que "estoy ilusionado con el Atlético de Madrid, peleo, trabajo, intento hacer goles, estoy feliz y es lo que más me importa". El equipo rojiblanco consiguió empatar en el Emirates ante el Arsenal a 1, con gol de Griezmann, en un partido en el que jugó con 10 jugadores desde el minuto 9.