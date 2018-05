Las 5 noticias para empezar este viernes 11 de mayo   

1. Puigdemont escoge a Quim Torra para presidir la Generalitat

El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciado en un vídeo que el diputado de su grupo Quim Torra (Blanes, Girona, 1962) será el próximo candidato a la investidura como presidente de la Generalitat.

Después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la reforma de la ley de la presidencia y haya impedido así que Puigdemont fuese investido a distancia, el expresidente de la Generalitat ha desvelado finalmente su "plan D", el cuarto candidato de JxCat a la investidura tras los frustrados intentos de investir al propio Puigdemont, a Jordi Sànchez y a Jordi Turull.

2. Información de 'La Linterna': Todos los hombres del president Torra

La noticia ha saltado en torno a las ocho de la tarde, el elegido por Puigdemont es Quim Torra. Diputado en el Parlament, ex presidente de la organización independentista Omnium Cultural y de la rama dura del independentismo catalán. Tras analizar quién es Torra, se ha abierto una amalgama de incógnitas en cuanto a nombres que ocuparán las consejerías del renovado gobierno autónomico de Cataluña. Es tiempo de quinielas. En la Tertulia de La Linterna, Juan Pablo Colmenarejo ha despejado esas incógnitas gracias a las informaciones que llegan de los compañeros de COPE en esa comunidad.

De ellos, varios son ya diputados en en el Parlament, otros están sin escaño y otras dos, como es el caso de Teresa Jordá, de Agricultura, y Ester Capella, de Justicia, tienen asiento en el Congreso de los Diputados. Ambas, como han contado Rafael de Ribot y Fernando Jáuregui en el Confidencial de la Linterna, pertenecen al ala más radical del independentismo y representan a la perfección las intenciones de Quim Torra, el futuro presidente de todos los catalanes.

3. Interior se aferra al cumplimiento de la ley y evitar hablar de acercamiento de presos de ETA

Con una ETA derrotada, a un año y medio de las elecciones y una estabilidad parlamentaria cogida con alfileres, tanto en Moncloa como en el Ministerio del Interior no quieren ni oir hablar de un hipotético “acercamiento” de presos de ETA. “Sería nuestro suicidio político”, dice una fuente cualificada en la calle Génova, sede central del Partido Popular, mientras que desde Ciudadanos, el partido que les está comiendo a dentelladas la tarta de la derecha, se vuelve a lanzar un mensaje contundente: “Dejar de matar no puede tener premio”. Fue la respuesta del diputado Juan Carlos Girauta ante un posible traslado de presos de la banda y tras asistir este jueves a la ultima reunión del pacto antiterrorista presidida por el ministro Juan Ignacio Zoido.

El titular de Interior solo tiene una respuesta ante cualquier pregunta sobre posibles cmabios en la politica penitenciaria: “Aplicación estricta de la ley”. Y es que, según aclaran a COPE fuentes políticas y jurídicas, el traslado de prisión es una prerrogativa que depende en primera instancia de la administración penitenciaria. El preso tiene la opción de recurrir esa decisión por la vía judicial de lo contencioso-administrativo. Serían por lo tanto los tribunales superiores de Justicia del lugar en el que se encuentre cumpliendo condena los competentes para resolver los recursos.

4. Trump se reunirá con Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que su histórico encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, será finalmente el 12 de junio en Singapur. "La reunión tan esperada entre Kim Jong-un y yo tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. ¡Los dos trataremos de que sea un momento muy especial para la Paz Mundial!", escribió Trump en Twitter.

