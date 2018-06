Las 5 noticias para empezar bien informado este jueves   

1. Màxim Huerta dimite por el escándalo del fraude a Hacienda

Màxim Huerta ha anunciado este miércoles su dimisión como ministro de Cultura y Deporte, puesto en el que ha estado menos de una semana, tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros, y ha dicho que "la inocencia no vale de nada ante esta jauría" y que se va "pensando en la cultura y en la transparencia".

Tras acudir al Palacio de la Moncloa para presentar su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Huerta ha comparecido en una concurrida sala de prensa en el Ministerio a las siete de la tarde: "Hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo la cultura", dijo.

2. José Guirao, nuevo ministro de Cultura y Deporte

El almeriense José Guirao será el nuevo ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, en sustitución de Màxim Huerta, que ha dimitido en la tarde de este miércoles, según han confirmado a COPE fuentes del Ejecutivo.

Guirao fue responsable del área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería en los años ochenta, director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura de 1993 a 1994 y director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre ese año y el 2001. Según las fuentes del Gobierno, Guirao tomará posesión este jueves a las 11.00 horas ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela.

3. Carmen Calvo y Ximo Puig coordinan la llegada del Aquarius

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reune este jueves en Valencia con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para coordinar la llegada del buque Aquarius.

Calvo y Puig se reunirán a partir de las 12:30 horas en la sede de la Generalitat valenciana para analizar todos los aspectos relativos al desembarco de los 630 refugiados que se dirigen al puerto de Valencia a bordo de ese barco y de dos fragatas italianas. Está previsto que al término de su reunión, la vicepresidenta y el presidente valenciano comparezcan ante los periodistas para ofrecer detalles del dispositivo que están ultimando ante la llegada de los refugiados.

4. Los Reyes comienzan un viaje a EEUU que acabará en reunión con Trump

Los Reyes Felipe y Letizia parten este jueves hacia Estados Unidos para sumarse a las celebraciones de los 300 años de las ciudades de San Antonio (Texas) y Nueva Orleans (Luisiana) y, de este modo, destacar la contribución española en sus orígenes y los lazos históricos entre los dos países.

Los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela. EFE

El viaje terminará con una visita oficial a Washington el día 19, con una cita de los Reyes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, en la Casa Blanca. La visita lleva meses preparándose pero, tras la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, Felipe y Letizia estarán acompañados por el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, en el que será su primer viaje oficial al extranjero como ministro.

5. Luis Rubiales, en 'El Partidazo' de COPE: "El Madrid ha pensado en sus propios intereses, no se puede actuar así"

Hablamos con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional y el nombramiento de Fernando Hierro: "Le pedí a Lopetegui que no hiciera nada y cuando le llamé ya estaba hablando con los jugadores".

"Estoy triste porque he confiado en Julen y todo lo que ha ocurrido no me deja un buen sabor de boca, pero estoy seguro y respaldado. Lo deportivo es lo más complicado pero es más el cómo se hacen las cosas. Quiero marcar una ruta clara y que nadie la traspase", dijo el presidente de la RFEF.