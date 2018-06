Las 5 noticias de este viernes 29 de junio que debes conocer   

1. El Rey pide una Cataluña “de todos y para todos, abierta y plural”​

El Rey ha reafirmado este jueves en Girona su compromiso con "una Cataluña de todos y para todos", una tierra "inclusiva e integradora, respetuosa con la diferencia, abierta y plural", desde la que "tanto se ha contribuido" al "gran acuerdo de convivencia democrática" que culminó con la Constitución. En su trigésima visita a Cataluña desde que fue proclamado Rey, Felipe VI, acompañado por la Reina Letizia, ha presidido en el centro de eventos del Celler de Can Roca denominado Espacio Mas Marroch la entrega de los premios anuales que otorga la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) a jóvenes y entidades que destacan por su capacidad emprendedora con proyectos innovadores.

A esta ceremonia, que se celebra por vez primera fuera de la capital gerundense después de que el Ayuntamiento denegara a la FPdGi el uso del Auditorio de la ciudad, no ha asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien renunció a la vicepresidencia de honor de la Fundación y anunció que su Govern no acudiría a ningún acto organizado "por la monarquía".

2. La Comisión del Congreso del PP se reúne este viernes para ratificar el número definitivo de inscritos​

Los candidatos a la Presidencia del PP prosiguen su campaña para captar los votos de la militancia mientras este viernes se reúne la Comisión Organizadora del Congreso para ratificar el número definitivo de inscritos y resolver las quejas y escritos formulados por varias candidaturas. Pablo Casado ha elevado el tono de la campaña para la elección del nuevo presidente del PP al denunciar "zancadillas" de sus rivales e insistir en las presiones de las candidaturas a priori más fuertes, las de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Casado, además, ha echado su órdago particular al anunciar que no piensa entrar en una futura dirección del partido si es otro el ganador y al asegurar que tampoco será candidato a la Alcaldía ni a la Comunidad.

Pero Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal apenas han entrado al trapo de las acusaciones, y aunque se han defendido de alguna de ellas han coincidido en insistir en la necesidad de integración y unidad en el partido. El vicesecretario de Comunicación del partido sorprendía esta mañana asegurando que no piensa integrarse en la próxima dirección si no es el quien lidera el partido, como tampoco quiere ser candidato -a pesar de haber estado siempre en las quinielas para Madrid-.

3. Comienza este viernes la primera operación salida del verano en las carreteras españolas​

A las 15.00 horas comienza la primera operación salida de este verano en las carreteras españolas, un fin de semana en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) espera 4,4 millones de desplazamientos. La DGT prevé que entre julio y agosto se registren en el país 89,3 millones de desplazamientos por carretera, un 2 % más que el año pasado, y complementará la vigilancia de las patrullas sobre el terreno con diez helicópteros y cinco drones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el operativo especial para el verano acompañado del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, y ha explicado que los drones sobrevolarán las carreteras convencionales, donde se produce el 80 % de los fallecimientos en accidentes. "Llevamos un arma cuando conducimos. Es un elemento extremadamente peligroso", ha subrayado Grande-Marlaska para recordar a los conductores que no sólo se juegan su propia vida, sino que juegan también con la del resto de las personas que circulan por las carreteras.

4. Cinco muertos en un tiroteo en la redacción de un periódico en EE.UU​.

Varias personas murieron durante el tiroteo registrado en la redacción del periódico Capital Gazette, en Annapolis (Maryland, EE.UU.), informó hoy un responsable del condado de Anne Arundel, Steven R. Schuh. "Varias personas han muerto, los heridos han sido trasladados para (recibir) tratamiento médico", dijo Schuh a la prensa. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE.UU. (ATF, en inglés) señaló en su cuenta de Twitter que su delegación en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, "está respondiendo" también al suceso. Por su parte, el Departamento de Policía de Anne Arundel, el condado donde se encuentra Annapolis, confirmó que la situación del tiroteo está aún "activa".

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que está "absolutamente devastado" después de conocer la "tragedia" en Annapolis. "Por favor, presten atención a todas las advertencias y manténganse alejados del área. Estoy rezando por aquellos en la escena y por nuestra comunidad", apuntó Hogan. La CNN aseguró, citando fuentes cercanas a la investigación, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido informado del suceso. Annapolis, la capital de Maryland, es una ciudad de unos 40.000 habitantes que está ubicada a 50 kilómetros al este de Washington.

5. Fernando Alonso, en El Partidazo de COPE: "Aún no sé si seguiré en la Fórmula Uno; pero no me gustaría irme con mal sabor de boca"​

Este jueves, Fernando Alonso fue protagonista de El Partidazo de COPE. El asturiano, en el micrófono inalámbrico del enviado especial Carlos Miquel, atendió a Juanma Castaño desde Austria, donde este fin de semana se disputa una nueva prueba del Mundial de Fórmula Uno. Con una agenda tan intensa, el Mundial de fútbol pasa a un segundo plano para el piloto: "Estoy siguiendo poco el Mundial. Intento ver los partidos de España, el primero no pude verlo. Por norma general, soy bastante positivo, y con la selección aún más. La destitución de Lopetegui me llegó un poco a contrapié. Hay bastante gente alemana en el paddock, no sólo en Mercedes... Todos nos alegramos cuando eliminaron a Alemania, cuando le pasa eso a España, bien que vienen a molestar", comentó.

El curso para la escudería de McLaren no está siendo tan malo, bajo su punto de vista: "Lo único que puedo decir es que estamos teniendo un año razonablemente bueno, dentro de no poder luchar por podios, que era el objetivo a principio de la temporada. El año pasado a estas alturas teníamos cero puntos, ahora estamos quintos en el mundial de constructores… Es menos negativo de lo que se dice, pero somos los primeros que nos damos cuenta de que tenemos que mejorar y estar más cerca de los tres primeros. Estamos en un mundo extremadamente competitivo".