Las 5 noticias de este viernes 22 de junio que debes conocer   

1. Los partidos reconocen que la libertad de La Manada genera alarma social​

Los partidos políticos han expresado su preocupación por la alarma social que genera la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la prisión provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco integrantes de La Manada. En su cuenta personal de Twitter, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha pedido que se entienda que "como Gobierno" no puede valorar esta decisión judicial, a pesar de la alarma social que genera con manifestaciones en las calles y ha remitido a la lectura mañana del auto "donde sabremos por qué se ha llegado a este resultado de libertad provisional".

Desde el PSOE, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Ángeles Álvarez, ha advertido de que la decisión provoca "desafección" de los ciudadanos hacia la Justicia y crea "inseguridad" en las mujeres. Álvarez cree que es una "mala noticia política y de tipo jurídico" que el tribunal haya abierto la puerta a la excarcelación de los condenados y ha insistido en la necesidad de que el Congreso tramite de manera urgente la propuesta que el PSOE ha hecho para mejorar la formación de los jueces en materia de género.

2. Torra sopesa fórmulas para mostrar su desacuerdo con el Rey en Tarragona​

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está sopesando fórmulas para mostrar este viernes su desacuerdo con el Rey por el papel que ha jugado desde el 1-O, aprovechando la visita de Felipe VI a Tarragona para la inauguración de los Juegos Mediterráneos. En la víspera de la ceremonia de inauguración que tendrá lugar en el Nou Estadi de Tarragona, Torra ha viajado a Berlín para reunirse con su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, y tras el encuentro no ha querido desvelar cuáles son sus planes: "Mañana comunicaré la decisión que acabaremos tomando", ha zanjado.

Torra envió una carta al Rey, firmada conjuntamente con Artur Mas y Carles Puigdemont, en la que destacaba que la inauguración de los Juegos Mediterráneos es una "oportunidad" para "reparar y recoser aquello que la violencia, la represión y la persecución contra el referéndum del 1 de octubre provocaron". La carta contenía una posdata, firmada solamente por Torra, en la que pedía al Rey una reunión este viernes para exponerle la situación que se vive en Cataluña, pero el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, en nombre de Felipe VI, trasladó la misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no prevé que se produzca este encuentro solicitado por el president.

3. Ana Julia, al padre de Gabriel: "Te quité lo más grande que uno puede tener"

Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, pidió perdón a su expareja y padre del niño por "todo el daño" causado. En una carta que la asesina escribió en prisión de su puño y letra, y a la que ha tenido acceso en exclusiva COPE, Ana Julia asegura que no le confesó el "accidente" para no hacerle sufrir. La misiva forma parte del sumario que este miércoles el juez ha levantado parcialmente. "Ángel, no tengo excusas por lo que hice. Sé que se dicen muchas cosas que no son ciertas. Sólo sé seguro que el miedo te bloquea, porque eso me pasó a mí. Entiendo que no me creas porque es lo más normal, pero tengo el valor suficiente para decirte que por un lamentable incidente te quité lo más grande que uno puede tener", dice Ana Julia en su carta.

"Lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel, a Patricia y a todos los familiares. Dicen que fue todo premeditado, pero no es así. Lo que pasó es que no pude sacar fuerzas para decírtelo y hacerte tanto daño diciéndotelo. Me metí en una bola cada vez más grande (...) Pero no quiero excusarme. Lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan. Quiero pediros perdón a todos, sobre todo a vosotros y a Patricia.

4. El Pentágono estudia acoger a 20.000 niños inmigrantes en bases militares

El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en ingles) ha solicitado al Departamento de Defensa de Estados Unidos que estudie la posibilidad de acoger a unos 20.000 niños inmigrantes no acompañados en bases militares, informaron fuentes oficiales. "El HHS ha solicitado al Departamento de Defensa evaluar su capacidad para disponer de manera temporal de hasta 20.000 camas para niños inmigrantes no acompañados en nuestras instalaciones", confirmó a Efe el teniente coronel Mike Andrews, portavoz del Pentágono.

El portavoz agregó que representantes del HHS han visitado cuatro bases castrenses, tres en Texas y una en Arkansas, para ver la posibilidad de albergar en ellas a los menores. "Esto no significa que todos o cualquiera de los niños vayan a ser alojados en ellas", aclaró Andrews. Según el portavoz, ambos departamentos están "colaborando estrechamente" para determinar "las necesidades y los tiempos" que requeriría esta colaboración. De acuerdo con una información divulgada hoy por el diario The Washington Post, que cita al también portavoz del Pentágono, el teniente coronel Jamie Davis, los menores podrían a comenzar a ser alojados en instalaciones militares "a partir julio y hasta el 31 de diciembre de 2018".

5. El mensaje de voz de Simeone al 'Mono' Burgos criticando a Argentina: "Si vos tenéis que elegir entre Messi y Cristiano, ¿a quién elegirías?"

En dicho audio se escucha al entrenador argentino Diego Simeone criticar con dureza a la selección albiceleste: "Mirá, boludo, vamos por partes: lo que está pasando en estos momentos, es lo que le pasó a la selección en los últimos cuatro años, desgraciadamente: anarquía, no liderazgo por parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen. Veo que el equipo está perdido, ¿viste? Tenían que haber jugado el arranque del partido como arrancó y ponerle contra Islandia, que es un equipo más endeble. Y al revés: el partido de Islandia, jugarlo contra Croacia".

"El equipo está mal, está mal", prosiguió. "Pero es Argentina y creo, y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia, y ahí estará la posibilidad de pasar, siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia [...]". Se refirió a la actuación de Willy Caballero: "El arquero, decime la verdad, lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo, y yo te comenté, es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta de que si la cagan en el Mundial, es gol, pero bueno".