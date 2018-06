Las 5 noticias de este viernes 15 de junio que debes conocer   

1. El PP pide la dimisión del ministro Planas, imputado por un robo de agua en Doñana​

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Teodoro García Egea ha pedido la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, procesado en una causa sobre el robo de agua en Doñana, y, si no lo hace, ha recalcado, "tendrá que hacerlo Pedro Sánchez". García Egea ha recordado al hilo de la situación judicial de Planas un tuit de hace tiempo de Pedro Sánchez en el que aseguraba que si llegaba a ser presidente no abriría los despachos ministeriales a imputados.

El Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva) ordenó el pasado mes de julio el procesamiento de los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de 12 empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana. También procesó por el mismo delito a María Isabel Salinas y Judit Anda, ex secretarias generales de Agricultura, y a Luis Planas, exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía.

2. El Gobierno aprueba este viernes una batería de nombramientos en ministerios e instituciones

El Consejo de Ministros aprobará este viernes una batería de nombramientos en los segundos niveles de la Administración y en diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado, al frente de la que estará la hasta ahora fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. La de este viernes será la segunda reunión del Gobierno de Pedro Sánchez y contará con una cara nueva respecto a la del viernes pasado, la del ministro de Cultura, José Guirao, tras sustituir en el cargo a Máxim Huerta después de su renuncia. Pero no habrá la foto de familia del Ejecutivo tras esta incorporación ya que no estará presente en la reunión el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya que se encuentra en Estados Unidos acompañando a los Reyes en su visita oficial a este país.

La semana pasada el Gobierno ya aprobó una primera tanda de nombramientos en diversos departamentos ministeriales, y este viernes habrá también una larga lista de personas que pasarán a ocupar diversos cargos en el Ejecutivo y en varias instituciones. Así, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Gobierno designará a María José Segarra como nueva Fiscal General del Estado.

3. Urdangarin podría acceder al tercer grado en dos meses​

Iñaki Urdangarin ha sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión por la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales en relación con el Caso Nóos. Una vez conocida la sentencia, la cuestión que late es determinar cuánto tiempo efectivo pasará en prisión. Aunque lo más probable es que el cuñado del Rey recurra en amparo al Tribunal Constitucional, la decisión que adopte no retrasará su ingreso en la cárcel, a lo que tendrá que proceder dentro de los próximos 5 días de conformidad con el mandamiento que este miércoles le ha entregado la Audiencia de Palma.

Ello porque la condena impuesta es superior a 5 años, que es el límite adoptado por el tribunal para no suspender la ejecución de las penas mientras resuelve los recursos. Lo cierto es que lejos de los 5 años y 10 meses a los que ha sido condenado, Urdangarín podría acceder al tercer grado penitenciario, o lo que es lo mismo, al régimen de semilibertad, dentro de 2 meses. Según dispone el Reglamento Penitenciario, una vez recibida la propuesta, la resolución debe acordarse dentro del plazo de 2 meses, que puede ser ampliado hasta 2 meses más en caso de que sea necesario realizar una mejor observación del reo.

4. Los Reyes llegan a Nueva Orleans al comienzo de su gira por EE.UU

Los Reyes de España han llegado a Nueva Orleans, primera escala de una gira por Estados Unidos que les va a llevar también a San Antonio y a Washington, donde serán recibidos por el presidentes estadounidense, Donald Trump, el próximo día 19. El avión de la Fuerza Aérea Española que trasladó a don Felipe y doña Letizia desde Madrid aterrizó en el aeropuerto internacional de Nueva Orleans pasadas las 20.10 horas (1.10 GMT). Con los Reyes viaja el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en su primer desplazamiento al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La presencia de los Reyes en Nueva Orleans responde, como en el caso de San Antonio, a la conmemoración del 300 aniversario de su fundación, y a poner de relieve la importante contribución que España hizo en ambas ciudades. Como es habitual en Nueva Orleans, una banda ha dado la bienvenida a la comitiva real a pie de pista interpretando "When the Saints go marching in", una de las piezas más célebres de la música popular estadounidense.

5. Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid; España debuta este viernes en el Mundial de Rusia

"Es un día para estar emocionado. Gracias presidente, gracias Real Madrid por la confianza y la responsabilidad que asumo con muchísimo orgullo y muchísimo fuera; es la máxima exigencia, aquí todo no vale. Vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club. No dudo que por trabajo no va quedar y me siento capacitado. Siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid. Ayer fue un día, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida… pero hoy es el día más feliz de mi vida". Julen Lopetegui aseguró que animará "como un español más" a la selección española en el Mundial de Rusia, en el que confía en que sus ya exjugadores hagan un "magnífico" papel "a pesar de todo".

Por otro lado, la Selección Española afronta su primer partido en el Mundial de Rusia 2018, enfrentándose contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. El partido podrá seguirse a través de Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.