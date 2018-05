Las 5 noticias de este viernes 1 de junio que debes conocer

1. El apoyo del PNV a la moción de censura acaba con Rajoy​

La decisión del PNV de apoyar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, que ha descartado dimitir, hará previsiblemente este viernes presidente al líder socialista, Pedro Sánchez, que se ha comprometido a gobernar con los presupuestos del Gobierno del PP. A los votos de los 84 diputados socialistas hay que sumar los 67 de Unidos Podemos -a expensas de lo que digan sus bases-, los 9 de ERC, los 8 del PDeCAT, los 5 del PNV, los 4 de Compromís, los 2 de EH Bildu y uno de Nueva Canarias, con la abstención inesperada de Coalición Canaria. Sólo votarían en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro, es decir, 169 diputados.

Zipi

El principio de la primera sesión del debate de la moción de censura ha sido para los políticos de auténtico infarto, a la espera de la decisión de la Ejecutiva del PNV, que no se ha confirmado hasta reanudada la sesión de la tarde. "Por responsabilidad" y "por ética" han sido los motivos del PNV para respaldar la censura a Rajoy, que durante la mañana se ha enfrentado a sendos cara a cara con Sánchez y con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pero que por la tarde no ha acudido al pleno del Congreso, lo que ha levantado todo tipo de especulaciones sobre su futuro inmediato. Fuentes de la Moncloa han asegurado que Rajoy no va a dimitir y que acudirá este viernes a la Cámara a votar la moción de censura.

2. Iglesias ofrece a Sánchez gobernar en coalición y ganar juntos las elecciones​

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado este jueves al del PSOE, Pedro Sánchez, a no dejarse humillar y demostrar que puede tener un Gobierno más fuerte que el del PP gobernando con una mayoría de 156 diputados, y no sólo con 84, y le ha ofrecido "ganar juntos las próximas elecciones generales". "Hemos trabajado juntos en comunidades, nos va bien trabajando juntos, lo que le diría es que tenemos que ganar juntos las próximas elecciones generales", le ha emplazado Iglesias a Sánchez durante el debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Kiko Huesca

Una idea que ha repetido al terminar el debate ante los periodistas al afirmar que quiere "pensar que Sánchez" será responsable y construirá un Gobierno con una mayoría sólida y plural que represente a más fuerzas políticas y ponga en marcha una agenda social. Durante el debate, Iglesias le ha llegado a pedir disculpas a Sánchez por no haber sabido "trabajar" mejor juntos anteriormente, pero lo ha hecho después de una intervención inicial en la que ha sido duro en sus ataques al secretario general de los socialistas, a quien ha reprochado que no se haya presentado "más presidenciable", que no haya hablado para todos los españoles y que haya asumido que los nacionalistas le puedan ver como el "mal menor".

3. La Bolsa se da la vuelta y cae tras confirmar el PNV el apoyo a la moción de censura​

El principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, ha perdido un 1,05 % y la cota de los 9.500 puntos, niveles de finales de marzo, pese a que la jornada parecía ser positiva. El Ibex 35 empezó el día al alza e incluso rondó la recuperación de los 9.600 puntos a media sesión. Sin embargo, los rumores de que el PNV fuera a apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy ha hecho mella en el selectivo español, que conforme ha avanzado la tarde ha ido cayendo hasta perder el 1,05%. También ha empeorado la prima de riesgo. Ha pasado muy rápidamente de 109 a 118 puntos. El dinero que sale de la deuda española busca refugio en los bonos alemanes. Los mercados europeos se han visto lastrados también por la instabilidad en Italia y por los nuevos aranceles que ha anunciado el presidente Trump.

Emilio Naranjo

Los inversores se muestran muy prudentes, muy temerosos, a la espera de la evolución los acontecimientos en España, pero también en Italia. La Bolsa de Milán ha cerrado en tablas después de una sesión de notable altibajos. La prima de riesgo italiana ha superado de nuevo los 250 puntos. También se ha resentido el euro, que por la mañana cotizaba por encima de 1,17 dólares y que esta tarde no alcanza ese precio.

4. La Liga y el Movimiento Cinco Estrellas llegan a un nuevo acuerdo para gobernar juntos en Italia​

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S, antisistema) y la ultraderechista Liga anunciaron este jueves que "se dan las condiciones para formar un Gobierno" en Italia, tras un fallido intento previo por el veto de la Jefatura del Estado a la propuesta de incluir al euroescéptico Paolo Savona como ministro de Economía. Fuentes del M5S así lo dijeron este jueves después de la reunión que han mantenido el líder de esta formación populista, Luigi di Maio, y de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, en la Cámara de los Diputados en Roma.

ALESSANDRO DI MEO

El nuevo Ejecutivo ideado por estas dos formaciones estará igualmente presidido por el jurista Giuseppe Conte, encargado para formar Gobierno por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, pero que renunció cuatro días después tras el veto presidencial a Savona. Conte volvió este jueves desde Florencia (centro), donde había regresado para seguir impartiendo clases de Derecho en su Universidad, a Roma para reunirse con Di Maio y Salvini en la sede de la Cámara Baja. Mattarella mantuvo este jueves un encuentro con el economista de 54 años al que encargó formar Gobierno después del intento fallido del M5S y la Liga, Carlo Cottarelli, que estos días ha permanecido a la espera de que ambos partidos reiniciaran la negociación.

5. El Real Madrid no quiere tener prisa con el nuevo entrenador​

El director y presentador del programa Tiempo de Juego, Paco González, ha informado en El Partidazo de COPE que el fichaje de Pochettino no está nada fácil. Todo se reduce a hablar con el dueño del Tottenham, Daniel Levy. Su fichaje no sería cuestión de días.

A pesar de las dificultades, el conjunto blanco afronta ahora la tarea de encontrar un sustituto a Zidane, con la ardua tarea de mantener o superar el enorme legado que ha dejado el francés en un banquillo tan exigente como el del Real Madrid.