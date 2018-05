Las 5 noticias de este miércoles 23 de mayo que debes conocer   

1. Zaplana, detenido por blanqueo, cohecho, prevaricación y malversación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Valencia al expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro Eduardo Zaplana en una investigación por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción sobre adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.

Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico. Los agentes, en uno de los registros realizados, han acudido a la Conselleria de Economía para reclamar el expediente completo del plan eólico de la Comunidad Valenciana, convocado en 2001 y adjudicado posteriormente en varias fases, y el correspondiente a la concesión de las ITV, de 1997. Entre los detenidos están Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos de Juan Cotino, exdirector de la Policía, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de las Cortes valencianas.

2. El Congreso vota la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado​

El Pleno del Congreso vota la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para su paso al Senado con la duda de si el PNV finalmente apoyará las cuentas y permitirá que sigan su trámite. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho en las últimas horas que el Gobierno "no tiene ningún convencimiento" sobre el apoyo del PNV, pero sí tiene la confianza en que los presupuestos son "buenos" y se ha hecho una buena labor de trabajo con los grupos parlamentarios. El Gobierno, por lo tanto, no tiene certeza de aprobar los presupuestos pero espera mayoría, pero "cree y espera" contar con la mayoría necesaria para sacarlos adelante.

3. Dos obreros desaparecidos al derrumbarse un edificio en Madrid​

Los bomberos tratan de localizar entre los escombros del edificio derruido en la calle General Martínez Campos de Madrid a dos obreros que estaban trabajando en la quinta planta, según ha indicado una portavoz de Emergencias Madrid. Para su localización se están utilizando perros guía especializados en la búsqueda de personas. Sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa) han atendido por el momento a un obrero de unos 40 años con una herida en un codo, según han indicado a COPE fuentes de Emergencias 112.

Parte del forjado del edificio en obras, situado en el número 19 de la calle del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, se ha derrumbado sobre las 17.00 sobre un patio interior del inmueble. Se trata de un inmueble de siete alturas en el que se están acometiendo obras de rehabilitación, por lo que se encontraba vacío salvo varios operarios que estaban trabajando en el momento del derrumbe.

4. Zuckerberg en el Parlamento Europeo: "Fue un error y lo siento"​

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha disculpado en la Eurocámara por la filtración a Cambridge Analytica, que pudo condicionar el referéndum del "brexit" y la victoria de Donald Trump, y admitió que "tomará tiempo hacer los cambios necesarios para salvaguardar" los datos de los usuarios. "Ha quedado claro en los últimos años que no hemos hecho lo suficiente para evitar que las herramientas que hemos creado se utilicen también para causar daño", admitió Zuckerberg ante los líderes de los grupos del Parlamento Europeo (PE), y su presidente, Antonio Tajani.

El fundador de Facebook aceptó acudir voluntariamente a la Eurocámara para dar explicaciones tras la filtración masiva de información a la empresa Cambridge Analytica, semanas después de comparecer en el Senado de Estados Unidos por obligación legal. La intervención, que iba a ser a puerta cerrada, ha podido seguirse finalmente en directo a través de internet tras las críticas de los grupos de la Izquierda Unitaria Europea, los Verdes y los Socialdemócratas, y la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.

5. Sergio Ramos, en El Partidazo de COPE: “Si ganamos la Champions, eclipsaríamos un poco el doblete del Barça”​

Sergio Ramos,capitán del Real Madrid, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, y repasó la actualidad blanca a 4 días de la final de la Champions ante el Liverpool.

¿Cómo estás para la final?: El día que no sintamos el gusanillo antes de la final deberíamos preocuparnos. Tenemos muchas ganas de demostrar y reivindicarnos de nuevo. Es una oportunidad única de pasar a ser leyenda.

Cristiano ha dicho que sois mejores que el Liverpool: Es bueno estar convencidos de que somos mejores que ellos. Este año hemos ido superando retos, pero el Liverpool, a pesar de que se hable de la calidad individual de Firmino o Salah, es peligroso a nivel colectivo. Tienen un entrenador que sabe sacar el máximo beneficio de ellos.

¿Pueden tener más hambre que vosotros?: No creo que ellos tengan más hambre que nosotros. Una de las claves de este equipo es que mantenemos la ilusión intacta. No miramos hacia atrás ni el currículum. Tengo las mismas ganas. Encaro este partido como si fuera la 1ª Champions. La clave del éxito es no cansarte de ganar y el sábado se va a ver. El sábado vamos a dejarnos el alma.