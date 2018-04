Las 5 noticias de este miércoles 25 de abril que debes conocer

1. Montoro rechazará este miércoles las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos​

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, abrirá este miércoles el debate de totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y rechazará las seis enmiendas de devolución que han presentado PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. El ministro de Hacienda subirá a la tribuna del Pleno del Congreso a las 12:00 horas para defender un proyecto presupuestario que este año parte de un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3 % superior al de 2017, y una previsión de ingresos tributarios de 210.015 millones, un 6 % más.

Montoro argumentará previsiblemente el mayor incremento del gasto público para 2018 destinado a pensiones, a subir el salario a los funcionarios o a equiparar el sueldo de los policías y guardias civiles con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos. Además, añadirá el aumento del importe para la financiación autonómica, ya que las comunidades autónomas (CCAA) recibirán 105.020 millones en concepto de financiación y las corporaciones locales 18.230 millones, así como otros 16.500 millones y 1.000 millones, respectivamente, para financiar los mecanismos de apoyo financiero.

2. El Gobierno estudiará acciones legales ante la delegación de voto de Comín​

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que el Ejecutivo estudiará "acciones legales" ante la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de autorizar la delegación del voto en la investidura del exconseller y diputado de ERC Antoni Comín, huido de la Justicia en Bélgica. En una rueda de prensa en Moncloa junto al primer ministro turco, Binali Yildirim, y al ser preguntado por la decisión de la Mesa del Parlament, Rajoy ha asegurado que "no tiene sentido alguno" que Comín pueda delegar su voto.

"Lo primero que vamos a pedirle, pero no como Gobierno porque no tenemos competencia para ello a la Mesa, es que su posición sea la de que el señor Comín no puede delegar su voto, algo que en mi opinión no tiene sentido alguno. A partir de ahí estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece nuestra legislación vigente", ha asegurado.

3. Serrat, Scorsese y Banderas, entre los candidatos al Premio Princesa de las Artes​

El cantautor Joan Manuel Serrat, el actor Antonio Banderas y el cineasta estadounidense Martin Scorsese son algunos de los 35 candidatos que optan este año al Premio Princesa de Asturias de las Artes, que será fallado este miércoles en Oviedo. Entre las candidaturas que han trascendido se encuentra también la de un grupo de músicos brasileños entre los que se encuentran Caetano Veloso, su hermana Maria Bethânia y Gilberto Gil; la del arquitecto Oriol Bohigas Guardiola o la del cantante Rafael Martos, Raphael.

Los quince miembros del jurado, presidido por el empresario José Lladó, se han reunido hoy para debatir sobre los candidatos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde este miércoles al mediodía se dará a conocer el nombre del ganador. Entre el jurado, este año se estrenaba la actriz Aitana Sánchez-Gijón, que se ha mostrado cauta y se ha limitado a señalar que no podía dar a conocer sus candidatos favoritos, pero que éstos eran de distintas disciplinas.

4. Desconectan al bebé británico Alfie Evans en contra de la voluntad de sus padres

Un juez del Tribunal Superior de Manchester (Inglaterra) denegó este martes a los padres del bebé Alfie Evans, nacido con una rara enfermedad degenerativa irreversible, la posibilidad de trasladarlo a Italia para mantenerlo con vida en un hospital. El magistrado dejó la puerta abierta a que el niño, al que le fueron retiradas el lunes por la noche las máquinas de soporte artificial, pase sus "días u horas finales" en casa con sus padres.

PAUL ELLIS

Al serle retirado el soporte vital, el pequeño, de 23 meses y en un estado semivegetativo, continuó respirando por sí mismo durante varias horas, tras lo cual le fue suministrado de nuevo oxígeno, según explicaron los abogados de sus padres. Tom Evans, de 21 años, y Kate James, de 20, que han visto cómo todas las instancias judiciales británicas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denegaban su petición para mantener con vida a su hijo, pidieron este martes una vista con carácter urgente ante el Tribunal Superior de Manchester.

5. Un gran Salah pone en ventaja al Liverpool ante la Roma​; esta noche, turno para el Bayern de Múnich - Real Madrid

Salah, con dos goles y dos asistencias brilló con luz propia en el 5-2 del Liverpool a la Roma en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. El equipo entrenado por Klopp iba 5-0 al 69'. El arreón final del equipo romano impidió irse de Anfield casi sin opciones de estar en la final.

Esta noche, a las 20.45, es el turno del Real Madrid, que se enfrentará al Bayern de Múnich en el Allianz Arena. A partir de las 20.15, en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, se podrá seguir el partido.