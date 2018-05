Las 5 noticias de este martes 8 de mayo que debes conocer   

1. El CIS publica este martes su barómetro en pleno auge de C's en las encuestas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este martes su primer barómetro con estimación de voto desde la dimisión de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes y en pleno auge de Ciudadanos en las encuestas hasta el punto de disputar la victoria al PP. Varios sondeos publicados recientemente en diversos medios de comunicación apuntan a que el partido de Albert Rivera ha superado ya al PP, mientras que el PSOE y Podemos aparecen con cierto estancamiento.

En el último barómetro del CIS con estimación de voto publicado en febrero, Ciudadanos ya confirmaba su crecimiento y se colocaba como tercera fuerza política superando a Podemos, mientras que el PP y PSOE mantenían la primera y segunda posición, aunque perdían fuelle. Según ese sondeo, el partido de Rivera subía tres puntos y lograría el 20,7 por ciento de los votos -su nivel más alto de toda la serie histórica- superando a Podemos y sus confluencias, que también subían medio punto hasta el 19 por ciento de los sufragios.

2. Ángel Garrido se propone culminar el proyecto de Cifuentes​

El candidato del PP a presidir la Comunidad de Madrid y actual presidente en funciones, Ángel Garrido, ha subrayado que su propósito es culminar el proyecto comenzado por Cristina Cifuentes en el Gobierno regional "con rigor" y "huyendo de personalismos". Así lo ha asegurado Garrido en declaraciones a los medios, tras reunirse con los diputados regionales del PP en la Asamblea de Madrid, donde ha comentado que asume una "responsabilidad doble" con su partido y con "todos los madrileños con independencia de ideologías".

Por otra parte, Mariano Rajoy se ha tomado su tiempo pero ya ha despejado la incógnita, tanto en el Gobierno, como en el partido. Finalmente el presidente ha optado por no poner a Pablo Casado al frente del PP de Madrid, pero, lo más probable es que el vicesecretario de Comunicación nacional, acabe entrando en la dirección regional de la formación con el objetivo de que el año que viene encabece la lista de la Comunidad o del Ayuntamiento. Todo dependerá de lo que digan las encuestas. Y es probable que se busque otro peso pesado del PP (que no parece que será Soraya Sáenz de Santamaría) para conformar un ticket electoral potente. Este movimiento relegaría, pues, tanto a a Ángel Garrido, como a José Luis Martínez-Almeida, a pesar de que en el partido se valora el trabajo de ambos.

3. Libertad sin cargos para los tres bomberos españoles acusados de tráfico de personas en Lesbos​

Los tres bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid acusados de tentativa de tráfico de personas en la isla de Lesbos han sido declarados este lunes inocentes de sus cargos después de declarar durante varias horas ante un juzgado de Mitilene (Grecia), han informado a fuentes del Parlamento andaluz. Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez, absueltos de todos los cargos que se les imputaban, estaban acusados de un delito que se remonta a enero de 2016, cuando se encontraban en la isla de Lesbos en tareas de rescate humanitario.

Los tres bomberos, que están acompañados de un delegación de políticos, han celebrado con emoción la resolución judicial, que ven "un espaldarazo", y han asegurado que no están faltos de fuerzas y quieren "seguir", aprovechando así el interés mediático. "Por fin podemos descansar, parecía que nunca acababa, faltaba poco pero siempre se alargaba un poquito más", ha dicho a los periodistas Quique Rodríguez, quien ha confesado estar muy emocionado, todavía con alguna lágrima en los ojos.

4. Donald Trump podría dinamitar el acuerdo nuclear con Irán​

“Si Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear se expondrá a un remordimiento histórico”. Así ha amanecido el presidente Iraní Hasan Rohani, con nuevas amenazas al país de Donald Trump en un discurso televisado. También ha anunciado planes alternativos si se produce la salida de los estadounidenses del acuerdo. “Estados Unidos no va a conseguir nada contra la nación iraní. Durante 40 años ha ido en contra de nuestra gente. Van a darse cuenta de su error”, ha concluido Rohani antes de confirmar que su país no negociará su defensa con nadie. Que van a construir y almacenar cualquier cantidad de armas y misiles que necesiten.

JONATHAN ERNST

Estamos ante un caso de desconfianza mutua. Y para entenderlo, no hay más que escuchar las declaraciones del Presidente de Estados Unidos esta misma semana: "En siete años ese acuerdo caduca. Irán es libre para irse y crear armas nucleares. No es aceptable. Siete años es mañana, no es aceptable. Están lanzando misiles. Dicen que son para sistemas de televisión. No me lo creo" decía Donald Trump. Este acuerdo es herencia de la Administración Obama. Y ese parece el principal impedimento para Donald Trump. Su propio ego. Parece que no quiere que llegue a buen puerto un macropacto orquestado por su predecesor.

5. El entorno de Messi desmiente a El Partidazo de Cope que el argentino insultara o menospreciara al árbitro del 'Clásico'​

Varios medios contaron que, durante el descanso del Barcelona - Real Madrid, el 'Clásico' de la 36ª jornada de LaLiga Santander, Leo Messi se dirigió al árbitro Hernández Hernández diciéndole "Te cagás, te cagás", entre otras muchas cosas. Después, Sergio Ramos, ante los medios de comunicación, comentó que en ese túnel de vestuarios habían ocurrido cosas con el colegiado y que esos incidentes posiblemente hubieran influído después en las decisiones que tomó durante la segunda parte. El entorno de Leo Messi, en contacto con la redacción de El Partidazo de COPE, ha desmentido categóricamente que el jugador argentino menospreciara al colegiado.

Dicen que ni le insultó, ni le dijo que se había cagado, ni le faltó al respeto. Sí reconoce el entorno, sin embargo, que Messi le pidió explicaciones a Hernández Hernández por su amarilla y por la expulsión de Sergi Roberto, en el minuto 45. La expresión literal que utilizó Messi fue "Te equivocás". También, según ha sabido El Partido de COPE, subiendo las escaleras de vestuarios, Messi se dirige al colegiado en los siguientes términos: "LaLiga ya se ha acabado, no tenés por qué regalarles nada. Ya me la liaste contra el Betis".