Las 5 noticias de este martes 19 de junio que debes conocer   

Pedro Sánchez ha sido entrevistado este lunes en Moncloa por los periodistas de TVE, Ana Blanco y Sergio Martín. Esta ha sido la primera entrevista desde que Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Son muchos los frentes que tiene abierto el nuevo presidente, como la llegada del Aquarius, la situación actual en Cataluña, la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, la subida de las pensiones o la reforma laboral; y ellos precisamente se ha hablado durante la entrevista. “Pienso agotar la legislatura y convocar las elecciones en el año 2020”, ha comenzado diciendo el presidente.

En cuanto su posición con los partidos de la oposición, o los partidos de izquierdas como Podemos, Sánchez ha asegurado que "con Pablo Iglesias hay acuerdo en determinados temas, como distribuir el crecimiento económico o la agenda de regeneración democrática". "Hay otras cuestiones de Estado que espero coincidir con el Partido Popular". El tema Cataluña ha sido otro de los temas principales de la entrevista. Sánchez ha asegurado que espera reunirse “con el señor Torra a principios del mes de julio y activar algunos mecanismos que no se activan desde 2011. Este viernes acudiré a Tarragona con el Rey a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo".

El paso al lado de Alberto Núñez Feijoo, pillaba de sorpresa en el PP a todos aquellos que creían que las dudas del líder gallego formaban parte de su estrategia habitual de dejarse querer para presentarse al final. Pero esta vez no era un farol: el presidente de la Xunta anunciaba entre lágrimas que se queda, y eso provocaba pánico en más de uno en el partido. Algunos defendían la coherencia y honradez de Feijoo; otros, sin embargo sospechan que no veía tan clara su victoria, y que había voces que le venían advirtiendo que las fuerzas estaban muy igualadas. De hecho, las dudas mostradas por el líder gallego llevaban a primera hora de ayer a un sector del PP a impulsar la candidatura de Pablo Casado como posible antídoto ante Soraya Sáenz de Santamaría.

Sea como sea, la decisión de Feijoo podría tener dos consecuencias inmediatas: una, la presentación de la candidatura de la ex-vicepresidenta, que ve así allanado su camino para liderar el PP, y que ha venido trabajando en silencio estos dias para recavar apoyos en torno a su persona; dos, la presentación también como candidata de María Dolores de Cospedal, que despejará hoy su futuro en un discurso ante la Junta Directiva Regional del PP de Castilla la Mancha. La candidatura única ya es una quimera: hasta el momento han mostrado su intención de presentarse: el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado; el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández; el ex-presidente de Nuevas Generaciones del PPV, José Luis Bayo; y el ex-ministro, José Manuel García Margallo.

Los 630 inmigrantes del Aquarius asistidos en el puerto de Valencia han firmado la petición de asilo, y casi la mitad ha manifestado su intención de trasladarse a Francia después de conocer que este país se ha ofrecido a acogerles. Según ha informado Ester Sanchis, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), entidad que ayer ofreció 70 abogados del turno de oficio especializados en Extranjería para atender a los inmigrantes en el puerto, esta petición de asilo les permite acogerse al permiso de 45 días de entrada extraordinaria por razones humanitarias en territorio nacional. "Ayer hicieron la petición de asilo, que ahora se tiene que formalizar y pasar después una entrevista especial con la Policía Nacional, previo asesoramiento del letrado", ha explicado Sanchis.

El Colegio de Abogados de Valencia, tras conocer la llegada a la capital valenciana de los inmigrantes del Aquarius, hizo un llamamiento a sus socios para colaborar en el asesoramiento jurídico. Según ha indicado Sanchis, respondieron a la solicitud 80 abogados del turno especial de extranjería, de los que se seleccionaron a 70 que se desplazaron ayer al muelle 2 de Cruceros para atender a los inmigrantes a su llegada al puerto.

La policía rusa ha reportado, de momento, cuatro heridos tras este tiroteo ocurrido en el centro de la ciudad cuando la afición sueca celebrar la victoria ante Corea del Sur. Cuatro personas han resultado heridas en un tiroteo que se ha desatado este lunes en el centro de la ciudad de Malmo, en el sur de Suecia, según ha informado la Policía en un escueto comunicado. El tiroteo ha tenido lugar al rededor de las 20.20 (hora local) en plena calle en el barrio de Drottninggatan, en el centro de Malmo.

La Policía ha acordonado la zona y ha pedido la colaboración ciudadana para recabar información sobre lo sucedido. Varias ambulancias se han trasladado hasta Drottninggatan, aunque aún se desconoce el estado de los heridos.

El equipo de la selección española de fútbol sigue mostrando unidad, después de los días convulsos que vivió el grupo previos a su debut en el Mundial de Rusia. Y es que "unidad" fue lo que Julen Lopetegui pidió al grupo antes de abandonar el vestuario de la selección española, rumbo a España para firmar por el Real Madrid. El Partidazo de COPE desveló este lunes el mensaje que el ya exseleccionador dejó a sus futbolistas: "Unidad y cabeza". Y el mensaje ha calado.

Lopetegui pidió que no hubiera rebeliones o declaraciones altisonantes. “Esto tiene que servir para unirnos más. Este grupo ha superado todos los contratiempos. Este grupo se ha sabido levantar siempre. El Mundial no lo va a ganar el mejor equipo, sino el que más fuerte sea de cabeza. Esta es nuestra profesión. Terminad el trabajo que habéis venido a hacer, que es ganar el Mundial. No necesito declaraciones. Si me queréis dar un homenaje, ganad el Mundial. Yo me sentiré partícipe de vuestro éxito”. Estos son los últimos mensajes, textuales, de Julen Lopetegui antes de dejar la concentración de la selección española en Rusia.