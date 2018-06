Las 5 noticias de este martes 5 de junio que debes conocer   

1. Borrell acepta ser ministro de Exteriores; ​Teresa Ribera, ministra de Transición Energética y Medio Ambiente​

El exministro de Obras Públicas y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell será el titular de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como adelantó COPE el pasado sábado. El político catalán, de 71 años, ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias Económicas, vuelve así a la primera línea política dos décadas después de haber sido ministro en el último Gobierno de Felipe González y tras renunciar en 1999 a la candidatura a presidente del Gobierno que ganó en primarias a Joaquín Almunia.

Ballesteros

Por otra parte, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno, según han confirmado fuentes de la dirección socialista. Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial y, según estas fuentes, se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente.

2. La "venganza" del PP podría costar a los nacionalistas 1.000 millones de euros​

El PP ha hecho realidad su amenaza y ha solicitado en el Senado la ampliación del plazo de presentación de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado, plazo que finalizará el próximo lunes 11 de abril. Los populares han rectificado su intención inicial de no tocar las Cuentas Públicas, (“somos un partido serio y responsable”, decían el pasado jueves) y quieren pasar su particular peaje a los nacionalistas que les traicionaron la semana pasada en la moción de censura (PNV y Nueva Canarias, que votaron que no; y Coalición Canaria que cambió a última hora su “no” por una abstención).

Javier Lizón

“El cuerpo nos pide hacer algo”, admiten fuentes consultadas por la COPE, por lo que consideran una deslealtad en toda regla. Este movimiento de los populares tendría además una segunda consecuencia: obligar al PSOE y a Pedro Sánchez a retratarse. A saber: el PP sacará adelante sus enmiendas con la mayoría absoluta que tiene en el Senado. Esas enmiendas volverían entonces al Congreso, y sería el PSOE, el que tendría que rechazar esas modificaciones de la Cámara Alta y apoyar lo que hace una semana consideraba “monstruoso”.

3. La Generalitat suspende varias visitas a exconsellers presos por motivos burocráticos​

El Govern ha suspendido las visitas previstas para este martes de consellers del Govern de Quim Torra a sus antecesores que permanecen en prisión preventiva -salvo a Oriol Junqueras y a Raül Romeva- debido a "motivos burocráticos", por no haber obtenido "autorización", según fuentes de la Generalitat. Después de que este lunes el presidente de la Generalitat haya visitado a los presos soberanistas en cárceles madrileñas, este martes estaba previsto que los nuevos consellers del Govern también acudieran a las cárceles madrileñas de Estremera y Alcalá-Meco, para un simbólico "traspaso de carteras" con sus antecesores en prisión.

Toni Albir

Fuentes de la Generalitat han asegurado que el Ministerio del Interior "solo autoriza a estas horas las visitas" a Junqueras y Romeva, por lo que "queda suspendido el resto de visitas" previstas para mañana. El Govern, además, "expresa su malestar por el hecho de que no se puedan hacer las visitas por motivos burocráticos" y espera completarlas "en los próximos días", han indicado las fuentes consultadas.

4. Suben a 65 los fallecidos por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala​

El número de muertos por la violenta erupción del Volcán de Fuego este domingo en Guatemala se eleva ya a 65, mientras hay 1,7 millones de afectados, informó el Instituto Nacional guatemalteco de Ciencias Forenses (Inacif). La portavoz del Inacif, Mirna Zeledón, dijo que se han registrado ocho fallecidos en la comunidad de Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez (centro del país), que ya han sido identificados. Otros seis cuerpos están en la morgue del departamento meridional de Escuintla, que se suman a los 48 cadáveres contabilizados en la aldea de Hunahpú, de los que se conoce la identidad de cinco.

Esteban Biba

La causa de los 65 fallecimientos, detalló la portavoz, es "asfixia por sofocación". El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología aseguró que el volcán está recuperando la normalidad, pero advirtió de que los barrancos de hasta 80 metros de profundidad están llenas de material volcánico. Alertó de que las lluvias son el principal riesgo porque pueden causar lahares de flujo piroclástico.

5. Nadal y Muguruza pasan a cuartos; los 'López', en 'semis' salvando un 'match point'​

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, pasó a los cuartos de final de Roland Garros al doblegar con algunas dificultades al final al alemán Maximilian Marterer (72) y lograr la victoria 900 de su carrera, y ahora tendrá enfrente en esa ronda al argentino Diego Schwartzman (undécimo del mundo). Nadal, recién cumplidos 32 años, ganó por 6-3, 6-2 y 7-6 (4) en dos horas y 30 minutos. Schwartxman se impuso antes al surafricano Kevin Anderson por 1-6, 2-6, 7-5, 7-6(0) y 6-2 en 3 horas y 15 minutos.

IAN LANGSDON

Con este triunfo, el mallorquín escribe una página más en la historia del tenis, pues logra su triunfo 224 en Grand Slam y supera al estadounidense Jimmy Connors. Solo tiene por delante al serbio Novak Djokovic (244) y al suizo Roger Federer (332). Además, iguala con Djokovic el récord de 12 participaciones en unos octavos de final de Roland Garros. Nadal acumula 37 mangas consecutivas ganadas en Roland Garros y se acerca al récord de 41 del sueco Bjorn Borg.