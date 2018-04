Las 5 noticias de este martes 24 de abril que debes conocer   

1. Al menos 10 muertos y 16 heridos en un atropello masivo en Toronto​

Al menos 10 personas resultaron este lunes muertas en Toronto cuando una furgoneta se subió a la acera de una de las principales calles de la ciudad y arrolló a un grupo de viandantes, informó la policía. Además, 16 personas han resultado heridas, dijo un portavoz policial sobre el incidente, que se produjo a las 13.30 hora local y en el que el conductor de la furgoneta ha sido detenido. La policía de Toronto detuvo al conductor de la furgoneta que este lunes arrolló a un grupo de personas en el norte de la ciudad y que posteriormente se dio a la fuga.

La policía no ha proporcionado información sobre el conductor, que fue detenido 30 minutos después de que se produjese el incidente, cuyas causas no se han aclarado. Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, mostraban a al menos una persona atendida en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro. Un testigo declaró a los medios locales que había visto en la acera donde se produjo el atropello los cuerpos cubiertos de cuatro personas. El incidente coincide con la celebración en Toronto de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.

2. Monumental “escrache” a Albiol cuando repartía rosas en Badalona

El presidente del PPC y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha denunciado un "escrache" por parte de decenas de independentistas que lo han abucheado en la plaza de la Vila de Badalona (Barcelona), cuando se disponía a repartir rosas por el centro de la ciudad. Después de acudir esta mañana a la carpa del PPC en la Rambla Catalunya de Barcelona, por la tarde García Albiol se ha dirigido a Badalona para pasear por la ciudad como cada Diada de Sant Jordi, con la idea de acudir después al acto organizado por Societat Civil Catalana en Barcelona, aunque finalmente ha tenido que desistir.

García Albiol ha colgado diversos vídeos en su perfil de Facebook en los que denuncia estar rodeado de "un grupo de extremistas" que lo increpan y dificultan su paso por la plaza. "Yo he venido a repartir mis rosas, como cada año, y aquí estaré hasta que no reparta las rosas, y serán las once o las doce de la noche, me es igual. Tengo toda la paciencia del mundo", ha asegurado el exalcalde de Badalona en uno de los vídeos, con media docena de rosas en la mano y acompañado de varios agentes de los Mossos d'Esquadra que vigilan la escena.

3. Comín pide a la Mesa delegar su voto y allana el camino para una investidura​

El exconseller y diputado de ERC Antoni Comín ha trasladado en las últimas horas a la Mesa del Parlament una petición para poder delegar su voto, lo que en caso de ser aceptado allanaría el camino para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat sin que sea necesario el apoyo de la CUP. La petición ha sido registrada en plena Diada de Sant Jordi, una jornada este año atípica, sin Govern y sin los actos institucionales que tradicionalmente se organizan -no ha habido ni misa ni bendición de rosas en el Palau de la Generalitat-, debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Comín, que se encuentra en Bélgica pendiente de saber si es extraditado o no en virtud de la euroorden impulsada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, alega en su escrito de petición a la Mesa que su situación actual lo "incapacita" para asistir a los plenos del Parlament, por lo que delega su voto en el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià. Si la Mesa, en la que las fuerzas independentistas disponen de mayoría, acepta la delegación de voto de Comín como ya ha hecho en el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, JxCat y ERC ya tendrán suficientes votos para investir a un nuevo president sin necesitar el apoyo de la CUP.

4. El pequeño Nicolás será juzgado por calumnias al CNI

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, será juzgado este martes por la querella que le interpuso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras asegurar que este organismo le había espiado ilegalmente, en la que es la tercera vez que se fija este juicio. Para esta ocasión el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ha fechado el juicio para las 9:30 del martes. Se trata de la tercera vez que se ha fijado este juicio contra Gómez Iglesias, que ya fue condenado en 2016 a 4.320 euros de multa por un delito de calumnias y absuelto de injurias, si bien recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó repetir el juicio el pasado 31 de enero por no incluirse la declaración en el plenario del excomisario Eugenio Pino, cuyo testimonio no fue aceptado.

Pero aquel día Gómez Iglesias entregó un informe psiquiátrico en el juzgado, al inicio de la vista oral, que dice que es inimputable, por lo que el juez Juan Bautista Delgado aplazó el juicio y ordenó que en el más breve plazo posible fuera evaluado por un especialista en psiquiatría. El CNI se querelló contra el joven por un delito de injurias y calumnias a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las declaraciones que hizo en sendas entrevistas en el diario El Mundo y en el programa "Un tiempo nuevo" en Telecinco.

5. El Atlético no se plantea mover el contrato de Oblak

Según ha podido saber la Cadena COPE, el club rojiblanco no se plantea mover ficha para ampliar la duración, subir el sueldo o aumentar la cláusula en 100 millones de Jan Oblak.

El Atlético entiende que el jugador tiene tres años de contrato hasta 2021 y piensa que nadie va a pagar la cláusula.