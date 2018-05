Las 5 noticias de este lunes 28 de mayo que debes conocer

1. El Congreso da este lunes el primer paso para la moción de censura contra Rajoy​

La Mesa del Congreso dará este lunes el primer paso para la celebración del debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, registrada el pasado viernes por el PSOE en la Cámara Baja. A lo largo de las próximas horas se reunirá la Mesa para calificar la moción, en la que opta a la presidencia del Gobierno el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Una vez que la Mesa del Congreso califique la iniciativa del PSOE, se abrirá un plazo de dos días para que otros grupos parlamentarios puedan presentar mociones alternativas.

Tres días después de que el PSOE presentara esta moción de censura a Rajoy en el Congreso, el Comité Federal avalará este lunes también esa decisión previsiblemente por unanimidad, según han avanzado los dirigentes territoriales del partido, cuyo líder, Sánchez, se ha comprometido a no negociar "con nadie". La moción no puede llegar al pleno antes de cinco días desde su admisión a trámite en la Mesa, aunque no parece que esa sesión pueda celebrarse antes del 5 ó 6 de junio, en unas dos semanas. Para intentar consensuar esa fecha, Pastor hablará con el candidato o candidatos y con el presidente del Gobierno aunque en cualquier caso es competencia de la presidenta convocar el pleno.

2. Bárcenas y otros 15 condenados por la Gürtel afrontan este lunes poder ir a la cárcel

La Audiencia Nacional decide este lunes si envía a prisión a 16 de los 29 condenados por Gürtel, entre ellos, el extesorero Luis Bárcenas, su esposa, o el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que estuvo casado con la exministra Ana Mato, condenada, como el PP, al pago del lucro obtenido por beneficiarse de la red. La sección segunda de lo Penal, que ha emitido la sentencia, ha convocado a las partes a las 10.30 horas, a petición de la Fiscalía, para la celebración de la vistilla prevista para la adopción de medidas cautelares, si bien horas antes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe resolver si, entre los tres magistrados que deben adoptar la decisión, puede estar José Ricardo de Prada.

Tras juzgar Gürtel y dejar su plaza en la Audiencia para irse al tribunal de La Haya, el CGPJ le concedió hasta el 30 de mayo para redactar la sentencia sin especificar si le habilitaba para la vistilla, por lo que pidió autorización expresa para ello. El órgano de los jueces, que se reúne a las 8.30 horas, tiene que acordar por tanto si se lo concede y lo hará este mismo lunes, al no haber podido hacerlo el viernes ante la ausencia de dos vocales que se encontraban en el extranjero.

3. Las bases de Podemos respaldan a Iglesias y Montero con el 68,42% de votos a favor​

Las bases de Podemos han respaldado la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de la secretaría general y de la portavocía de la formación en el Congreso con un 68,42 % de votos a favor y un 31,58 % en contra, y una participación récord en el proceso interno de 188.176 votos. La consulta a los inscritos de la formación morada sobre la "credibilidad" de Iglesias y Montero fue promovida por ellos mismos tras publicarse en los medios fotos y datos de la vivienda que ambos han comprado en la localidad madrileña de Galapagar. La participación era una de las claves de la consulta, porque Pablo Iglesias había redoblado su apuesta al anunciar que una baja participación les obligaría a dimitir.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha publicado los resultados del proceso en su cuenta personal de la red social Facebook. Según los mismos, han votado a favor de la continuidad de Iglesias y Montero 128.300 inscritos (68,42 %), mientras que 59.224 (31,58 %) han considerado que deben dimitir. En blanco han votado 652 personas, un 0,35 % de los participantes, en una consulta a la que estaban convocados 487.772 militantes. Si se comparan las cifras con el proceso de Vistalegre II, en el que Iglesias fue ratificado al frente del partido con 155.000 apoyos, el secretario general de Podemos ha cosechado un respaldo mucho menor entre las bases en esta ocasión, ya que entonces renovó su mandato con casi el 90 por ciento de los votos.

4. El uribista Duque y el izquierdista Petro irán a segunda vuelta en Colombia​

El uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta el próximo 17 de junio, según el resultado de las elecciones celebradas este domingo, con el 99,46 % escrutado. Los datos oficiales de la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, muestran que Duque, del Centro Democrático, obtuvo 7.539.930 votos, equivalentes al 39,11 %, y Petro, de Colombia Humana, recibió 4.838.639, que representan el 25,10 %, resultados que los llevarán a una segunda vuelta en tres semanas.

En tercero se situó Sergio Fajardo, de Coalición Colombia (centroizquierda), con 4.579.684 votos (23,76 %) que hicieron soñar a sus seguidores con la posibilidad de dar la sorpresa y meterse en la segunda vuelta, pero definitivamente no le alcanzó para desbancar a Petro. La cuarta plaza, fue para el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, del movimiento de derechas Mejor Vargas Lleras, con 1.400.648 votos (7,26 %), y en quinto quedó el exjefe negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, con 398.217 sufragios (2,06 %).

5. El Bernabéu y sus compañeros corean "Cristiano, quédate"​

Una gran fiesta en el estadio Santiago Bernabéu ante miles de aficionados del Real Madrid, cerró el día de celebraciones del club blanco tras conseguir este sábado su decimotercera Liga de Campeones después de ganar 3-1 al Liverpool en Kiev. El campo madridista fue el escenario elegido para culminar una tarde mágica para el Real Madrid. Pero no sólo para la sección de fútbol, también para la de baloncesto, que hace una semana ganó su décima Copa de Europa tras ganar en Belgrado al Fenerbahçe.

Jamás, ningún club con anterioridad, había conseguido levantar los máximos trofeos continentales en una misma temporada. Esta semana, ocurrió lo que nunca había pasado. El Real Madrid, en siete días, ganó la Copa de Europa de baloncesto y la de fútbol. El césped del estadio Santiago Bernabéu fue el lugar donde confluyeron las dos plantillas para ofrecer sus títulos a los hinchas blancos, que antes llenaron los alrededores de la Catedral de la Almudena, la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles.