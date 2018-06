Las 5 noticias de este lunes 11 de junio que debes conocer   

1. El PP fijará la fecha de su congreso con un objetivo: la unidad después de ese cónclave​

Mariano Rajoy ha convocado en un hotel de Madrid a medio millar de dirigentes del PP, los que forman parte de la Junta Directiva Nacional, para fijar ya la fecha exacta del congreso extraordinario del partido que elegirá a su sucesor (de momento solo se sabe que se tendrá lugar en Madrid la segunda quincena de julio); y nombrar además al comité organizador de ese cónclave. De la reunión de este lunes podría salir una decisión más: acortar los plazos de presentación de candidaturas (fijan un máximo de 15 días); y del tiempo que tendrán para hacer campaña quienes se presenten a esa carrera (según los estatutos serían 21 días).

El expresidente del Gobierno ha trabajado estos días en la sombra desde su despacho de la calle Génova. Siempre ha sido respetuoso con los procedimientos y los tiempos, y este caso no va a ser una excepción. El todavía líder del PP, aseguraba hace unos días que su intervención iba a ser la mínimamente debida, y así está siendo. No se va a decantar por nadie, no va a aplicar el dedazo, y solo tiene un objetivo: que la transición sea tranquila, que no haya guerras internas y que el congreso finalice con el PP unido en torno a su nuevo presidente.

2. Puigdemont: "La lucha por la autodeterminación viene de lejos y es irrenunciable"​

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha afirmado que "la lucha por la autodeterminación de los pueblos viene de lejos y es irrenunciable", tras recordar que hace 80 años que los jefes del movimiento independentista indio Jwaharlal Nehru y su hija Indira Gandhi fueron recibidos por Lluis Companys en la Generalitat. En un tuit, Puigdemont afirma que el derecho a la autodeterminación "forma parte de los derechos para los cuales las Naciones Unidas exige respeto".

Puigdemont también ha deseado a la nueva televisión autonómica valenciana À Punt, que ha iniciado sus emisiones, "tenga el máximo de aciertos como televisión pública y en nuestra lengua". "Ojalá contribuya a través de la libertad de información y opinión a enriquecer las relaciones entre los territorios de habla catalana, a su fraternidad y a la democracia", ha escrito Puigdemont. Igualmente, el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha dado la bienvenida a la nueva televisión autonómica valenciana, a la que ha deseado "muchos aciertos".

3. Italia desafía a Malta al reclamar que se ocupe del barco con 629 inmigrantes​

El nuevo ministro de Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha desafiado este domingo a las autoridades de Malta al reclamarles que abran los puertos al barco "Aquarius" de la ONG francesa Sos Méditerranée con 629 inmigrantes a bordo, tras rechazar su desembarco en Italia. Salvini comenzó con esta toma de posiciones su anunciada "mano dura" contra la inmigración y sobre todo contra el comportamiento de algunos países, como Malta, que se niegan a acoger a los inmigrantes.

No es la primera vez que Italia rechaza dar un puerto a una ONG para desembarcar inmigrantes, como ocurrió con la española Open Arms, que pasó varios días esperando un puerto para atracar y tuvieron que movilizarse incluso las autoridades españolas para que se diese autorización, como se lee en documentos judiciales. La pasada semana, la ONG alemana Sea Watch pasó 4 días en el mar con 232 inmigrantes a bordo al no permitirle las autoridades maltesas desembarcar en su territorio, y finalmente Italia concedió el atraque en el puerto de Reggio Calabria (sur). Pero Salvini prometió que esto no volvería a pasar y hoy lo cumplió, por el momento.

4. Màxim Huerta, en Tiempo de Juego: "Podemos tirarnos la legislatura comentando bobadas o hablando de la gestión del Ministerio"​

Juanma Castaño y Ángel García entrevistaron este domingo al nuevo Ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, que atendió a Tiempo de Juego desde París, donde asistió a la final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Dominic Thiem: "Hoy, el hombre más feliz es Rafa Nadal, yo lo he disfrutado desde la tribuna y ha sido genial, apasionante. Estoy fascinado e ilusionado por haberme podido acercar a un tipo tan universal y humilde como es Rafa", comentó el Ministro, que felicitó personalmente al tenista manacorí al término del partido: "Lo he pasado como un niño viendo jugar a un grande. Le he transmitido mi felicitación, admiración, mi respeto y mi aplauso, también a su padre. Me ha dicho que tenía un dolor en la mano, pero que se está recuperando", en alusión a los calambres que le jugaron una mala pasada en el tercer set.

De vuelta a los tuits que han buscado cuestionarle al frente de la parte deportiva del Ministerio, comentó que "una cosa son las palabras como un ciudadano que dice que no le gusta hacer deporte y otra cosa es que no me guste el deporte. Podrían haber sacado en las redes otras fotos que he sacado a pie de pista disfrutando. Podríamos tirarnos toda la legislatura hablando de esa bobada o hablando de lo que quiero hacer desde el Ministerio".

5. Un imperial Rafa Nadal sigue haciendo historia ganando su undécimo Roland Garros​

El español Rafael Nadal triunfó de nuevo en Roland Garros, ganando por undécima vez de su carrera, al batir en la final este domingo al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos. El español, quien mantiene así el número uno del mundo en el próximo ránking, levanta su 17º Grand Slam y se acerca a los veinte del suizo Roger Federer, récord histórico. Nadal, de 32 años, iguala además el récord de la australiana Margaret Court, quien también se alzó con once grandes en un mismo Grande (Abierto de Australia entre 1960 y 1973).

En el impresionante palmarés del mallorquín, figuran desde este domingo 11 Copas de los Mosqueteros: las de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018.