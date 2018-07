Las 5 noticias de este lunes 9 de julio que debes conocer   

1. Tailandia se prepara para el segundo día del rescate en la cueva

Las autoridades tailandesas se preparan para el segundo día de la misión de rescate para las nueve personas que continúan atrapadas desde hace más de dos semanas en una cueva del norte del país tras el "éxito" de la operación del domingo, en las que sacaron con vida a cuatro menores. El personal de rescate necesita reponer las bombonas de aire comprimido utilizadas durante los más de 4 kilómetros de ruta al exterior y revaluar las condiciones en las inundaciones parciales de la cavidad, ubicada en la norteña provincia de Chiang Rai. Cuatro de las trece personas atrapadas fueron rescatadas el domingo y trasladadas al hospital provincial de Chiang Rai donde se evalúa su estado de salud. El primer rescatado salió a las 17.40 hora local (10.40 GMT) y el segundo diez minutos después, mientras los otros dos se retrasaron más de dos horas.

Los otros nueve atrapados continúan en la cavidad a unos 4 kilómetros de profundidad donde fueron hallados el pasado día 2 tras una misión de búsqueda y rescate que comenzó hace ya 16 jornadas. La llegada el sábado de un temporal de lluvias a la región y que permanecerá durante gran parte de la semana marcó el inicio de la operación de rescate. Las precipitaciones son una de las principales preocupaciones de las autoridades, debido a que el agua filtrada por el monte puede volver a inundar las galerías y anular el drenaje efectuado desde que fueron hallados con vida los 12 escolares -de entre 11 y 16 años- y su tutor -de 26-. Los trece se internaron en las galerías el sábado 23 de junio tras un entrenamiento de fútbol cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida.

2. Reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, mantendrán este lunes en el Palacio de la Moncloa su primera reunión en busca de la distensión y normalización de unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones, aunque asumen que no hay expectativa de acuerdos. En el encuentro, que ha suscitado una gran expectación, no hay vetos para hablar de cualquier tema y, de hecho, el presidente de la Generalitat ya ha avanzado que expondrá cómo pretende culminar el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Sánchez lo escuchará, pero según han venido asegurando en los últimos días diversos miembros del Gobierno, no hay ninguna posibilidad de que avale esas intenciones porque no es un derecho que esté recogido en la Constitución y, por tanto, no tiene recorrido. Pese a esa diferencia, el Ejecutivo espera que la reunión de las próximas horas abra una vía de diálogo y dé continuidad al proceso de distensión que desea que haya con Cataluña. El encuentro llega tres días después de que el Consejo de Ministros iniciara los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada esta semana en el Parlament en la que se reafirman los objetivos políticos del 9N para avanzar hacia la independencia.

3. El PP teme que la segunda vuelta de las primarias fracture el partido

El presidente del Comité organizador del congreso del PP, Luis de Grandes, destacaba el pasado jueves por la noche al conocerse los resultados de las primarias la limpieza del proceso, y el hecho de que los candidatos hubieran hecho una campaña con mínimos roces. Pero el partido teme ahora que todo ese fair play se acabe en estos quince días que quedan y se abra lo que nadie quería: una fractura que impida que el PP salga unido el 22 de julio. Nada más conocerse los resultados de las primarias que le otorgaban la victoria, Soraya Sáenz de Santamaría pedía a Casado “unidad e integración” de cara al congreso. Y esa misma noche, algunas voces en el partido reclamaban precisamente eso, una candidatura unitaria. Pero Pablo Casado ya dejó claro que, con una diferencia de poco más de 1500 votos, su intención era llegar hasta el final.

A falta de que hoy el Comité organizador confirme de manera oficial los compromisarios que han sido elegidos en este proceso, los dos candidatos se han lanzado a sacar la calculadora y a dejar claro que la victoria es suya. El equipo de Casado da por hecho que muchos de los compromisarios de Cospedal, acabarán apoyando al vicesecretario de Comunicación del partido, pero, desde el equipo de la vicepresidenta se niega la mayor, y se advierte que Casado comete un error si hace ya “ese cuento de la lechera”.

4. Dimite el ministro británico para el "brexit", David Davis

El ministro británico para el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), David Davis, ha dimitido de su cargo. Davis deja el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, después de que el viernes los ministros acordaran un plan de futura relación con la UE que contempla la creación de un mercado común de bienes, lo que había sido criticado por los "tories" partidarios de un "brexit radical". Aunque Davis no ha hecho de momento ninguna declaración oficial, varios diputados "tories" del ala dura han alabado su decisión, entre ellos Peter Bone, que dijo en Twitter que "ha hecho lo correcto, una decisión valiente y de principios".

La marcha de Davis es un duro golpe para Theresa May, que pierde a su negociador del "brexit" con Bruselas y a una figura clave para mantener el equilibrio dentro de su Ejecutivo. La primera ministra se disponía a comparecer este lunes ante el grupo parlamentario conservador para convencerle del nuevo plan de relación británico-comunitaria, después de que durante el fin de semana varios miembros del Gobierno, entre ellos Gove, hubieran salido a defenderlo.

5. La Federación elige a Luis Enrique como futuro seleccionador

El diario MARCA anuncia este lunes en su portada que Luis Enrique será el próximo seleccionador español en sustitución de Fernando Hierro. Según ha confirmado Roberto Palomar en Tiempo de Juego, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha elegido al ex entrenador del Barcelona para ocupar el puesto de seleccionador nacional. Quique Sánchez Flores y Míchel eran otros de los candidatos.

Este lunes, Luis Rubiales podría hacer oficial el fichaje de Luis Enrique tras la polémica destitución de Julen Lopetegui dos días antes de comenzar el Mundial, después de que el Real Madrid anunciara a Lopetegui para ocupar el banquillo blanco tras el Mundial. La Junta Directiva de la Federación se reúne este lunes a las 11.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, posteriormente, se anunciaría el nombramiento de Luis Enrique.