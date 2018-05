Las 5 noticias de este jueves 31 de mayo que debes conocer   

1. El Gobierno sigue sin tener claro si el PSOE ganará la moción​

En el PP y en el Gobierno no ocultan su nerviosismo por el resultado de la moción que comienza a debatirse este jueves, y todo, porque el mutismo del PNV es total. Fuentes populares aseguraban que los nacionalistas vascos “se han contagiado del marianismo”, y van a jugar con los tiempos hasta el final. El jefe del ejecutivo se ha erigido como interlocutor único del partido de Ortuzar y ha pedido a los suyos que no enreden, que no especulen con su sentido del voto.

Los más pesimistas, auguran que no querrán quedarse solos como sostén del Gobierno; los optimistas, sin embargo, apuntan, que no querrán perder el papel protagonista del que gozan ahora mismo en la política española, papel que, con Sánchez en el Gobierno, tendrían que compartir con Podemos, PdCat y ERC. En estos días hay tantas versiones de lo que podría ocurrir como diputados, periodistas, y ujieres hay en el Congreso. Todo el mundo intoxica y el patio y los pasillos de la Cámara Baja se han convertido en un verdadero escenario teatral.

2. El PNV decidirá este jueves si apoya la moción de censura de Sánchez​

La ejecutiva de PNV se reunirá este juevesde forma extraordinaria para decidir si apoya la moción de censura presentada por el PSOE, tras escuchar la intervención de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso, según ha informado hoy el partido nacionalista. A la espera de la decisión que adopte sobre la moción cada uno de los grupos parlamentarios, la posición del PNV es clave para que pueda prosperar, debido a que su voto favorable permitiría que Pedro Sánchez fuera presidente si apoyan también la moción, además del PSOE y Podemos, los partidos independentistas catalanes.

Según ha avanzado este miércoles en una breve declaración, el Euskadi Buru Batzar (EBB), la ejecutiva del PNV, comunicará su decisión "tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción y conocer los compromisos que adquiere el candidato Pedro Sánchez". Es decir, el PNV se pronunciará después de la intervención del líder socialista en el pleno de debate de la moción en el Congreso.

3. El dato del PIB del primer trimestre se publica este jueves​

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el detalle de la contabilidad nacional del primer trimestre, después de que adelantara que la economía española creció el 0,7 % entre enero y marzo, lo mismo que en el trimestre anterior. La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, ha considerado que la economía española podría estar creciendo en el segundo trimestre en una tasa interanual similar a la registrada entre enero y marzo, cuando el PIB aumentó el 0,7 % según el dato adelantado por el INE.

Precisamente el INE deberá publicar el dato definitivo del PIB del primer trimestre y de confirmarse, el crecimiento económico sumaría ya 18 trimestres consecutivos de incrementos trimestrales. Garrido ha comparecido hoy en la Comisión de Presupuestos del Senado para informar del proyecto de ley presupuestario de 2018 cuya aprobación ha considerado "esencial" para consolidar el crecimiento económico y favorecer que la recuperación "se deje notar en todos los ámbitos de la sociedad".

4. El periodista Bábchenko reaparece vivo en Kiev y denuncia que Rusia intentó matarle​

El periodista opositor ruso Arkadi Babchenko, al que se daba por muerto desde anoche, reapareció en una rueda de prensa en Kiev y habló a los periodistas. "Aún sigo vivo, se han quedado con las ganas", dijo el periodista, del que se había informado que murió anoche tiroteado en el portal de su casa. Babchenko admitió que cooperó en los últimos dos meses con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, en sus siglas en ucraniano), en una operación para evitar un atentado de los servicios secretos rusos contra su vida.

El director del SBU, Vasili Gritsak, dijo que el autor del "asesinato" ha sido detenido y el propio Babchenko se ofreció a participar en la pantomima para lograr neutralizar el atentado. "Según datos del SBU, el asesinato de Bábchenko fue encargado por los servicios secretos rusos. Contactamos con la gente que tenía esa información, y nos ayudaron a evitar el atentado terrorista. Akradi estaba al tanto y le teníamos controlado. Su familia también lo sabía", explicó Gritsak. Bábchenko aseguró que su asesinato debía ejecutarse en vísperas de la final de Liga de Campeones, que se celebró el pasado domingo en la capital ucraniana.

5. LaLiga investiga el Almería - Nástic por apuestas extrañas​

Según ha contado Isaac Fouto en Deportes COPE, LaLiga también está investigando el partido del 13 de enero entre el Almería y el Nástic que acabó con empate a uno, con un gol en propia puerta. LaLiga investiga el partido por el movimiento de apuestas que hay alrededor de él. LaLiga confirmó también que ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras las informaciones publicadas sobre "cotizaciones alarmantes registradas en diferentes casas de apuestas" en el resultado del partido Huesca-Nàstic, de la penúltima jornada de la Liga 1/2/3.

"Siguiendo el protocolo de actuación establecido por la Dirección de Integridad y Seguridad, LaLiga ha procedido a denunciar los citados hechos ante el Servicio de Control del Juego de Azar de la Policía Nacional, por si pudieran ser constitutivos de un delito", anunció LaLiga en un comunicado En el mismo aseguró que "por parte de la Dirección de Competiciones no se ha observado ninguna circunstancia irregular que, en el aspecto deportivo, pudiera determinar, bien de forma individual o colectiva, que el resultado hubiera sido manipulado".