Las 5 noticias de este jueves 17 de mayo que debes conocer   

1. El Supremo acusa a la Justicia de Bélgica de "falta de compromiso"​

Fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo han reprochado de manera no oficial al juez belga que ha rechazado la entrega de los exconsellers Comín, Serret y Puig su falta de compromiso con la obligada colaboración judicial con España. El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig ha rechazado hoy la euroorden dictada contra ellos por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional. La Fiscalía ha informado de que no cabe ningún recurso contra esta decisión por parte de las autoridades españolas.

STEPHANIE LECOCQ

Las fuentes de la Sala han informado de que están pendientes de recibir la resolución para estudiarla, pero han añadido que, por lo que se conoce hasta ahora por la prensa, consideran que la denegación de la entrega podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar colaboración judicial. Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados, y por los que, a esa misma fecha ya, el instructor adoptada la medida cautelar de prisión.

2. ¿Dónde viven y cuánto cuestan las casas de Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias y Garzón?​

El chalet que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz del grupo confederal en el Congreso, Irene Montero, han comprado en la localidad madrileña de Galapagar. Ambos dirigentes de Podemos, que serán padres de gemelos el próximo otoño, han comprado un chalet de 260 metros cuadrados de una sola planta y con piscina en esa zona residencial del norte de Madrid valorado en más de 600.000 euros y al que tienen intención de mudarse en breve, según fuentes de la Secretaría General del partido.

JUAN CARLOS CARDENAS

La información, adelantada por OKdiario, ha provocado todo tipo de comentarios en Twitter, entre ellos los del diputado de ERC, Gabriel Rufián y Gloria Elizo, diputada de Podemos: "Debe ser un escándalo para algunas personas que Iglesias y Montero se hipotequen en una casa, en lugar de conseguirla gratis mediante favores políticos sobres y concursos adjudicados como acostumbran en las cloacas".

3. Pablo Casado: "Como yo soy del PP, no puedo aprobar seis asignaturas en junio"​

El vicesecretario general del PP, Pablo Casado, ha vuelto a defenderse en TRECE de las informaciones que cuestionan su título de Derecho en le centro de estudios Cardenal Cisneros dependiente de la Universidad Complutense, lamentando que "como yo soy del PP no puedo aprobar seis asignaturas". Casado, en 'El Cascabel' de TRECE, también ha apuntado que lleva un mes de "cacería" y se ha cuestinado que "dónde queda la capacidad de defensa" de los políticos hoy en día, ya que "la política es una vocación" y cuando se vaya nadie le va a echar de menos, pero "qué político va a querer venir".

Ballesteros

En cuanto a las informaciones que sostienen que Casado se matriculó en 1999 en ICADE y decidió trasladar su expediente al centro de estudios Cardenal Cisneros, un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera, insinuando irregularidades, Casado ha dicho que le indigna, y que son "calumnias que no se pueden admitir" ante las que siente "indefensión". Casado ha insistido en TRECE en que lo publicado es falso y que le "inquieta" que "en este país se pueda mentir y salga gratis". "Es desilusionante que tengamos que estar sujeto a este escarnio".

4. Muere un español en Siria luchando contra el Estado Islámico​

Ramón Rull, alias ‘Kandal’, un valenciano de unos 55 años habría muerto en Siria víctima de una bomba trampa del Estado Islámico, según ha informado la 'Asociación Apoyo Voluntarios Españoles contra el Daesh'. El comunicado explica que Rull se encontraba “en una acción de combate” en una localidad al norte de Siria, que hay más víctimas entre las filas de las milicias kurdas pero que el resto de españoles que acompañaban al valenciano "se encuentran bien”. El Ministerio de Exteriores ya se ha puesto en contacto con la familia del español, cuyos restos mortales han sido trasladados a Turquía.

La asociación destaca su trabajo “por los más necesitados, por los desfavorecidos o por los golpeados por un sistema injusto que siempre combatió, porque sabía que sólo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener Patria”. Además, añade que había manifestado que le gustaría morir “en combate por una causa justa”. El comunicado acaba con la arenga “¡¡Ramón Rull, PRESENTE!!” y ha sido también asumido “como propio” por La Falange, que lo ha colgado en su página web.

5. Griezmann le da al Atlético su tercera Europa League​

El Atlético de Madrid consiguió su tercera Europa League tras ganar 0-3 al Olympique de Marsella gracias a dos goles de Griezmann, el primero aprovechando un gran fallo de la defensa y el segundo picando por encima de Mandanda; y uno de Gabi.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Fernando Torres, que se dedpide del Atleti esta temporada, levantó el trofeo de campeón. Griezmann fue elegido mejor jugador del encuentro.