Las 5 noticias de este jueves 3 de mayo que debes conocer   

1. ETA anuncia su disolución en una carta​

La Cadena COPE anunció el pasado 25 de abril la existencia de una carta interna de la banda terrorista ETA en la que anunciría su final y cuyo contenido se desveló íntegramente. La banda terrorista ETA admite en esa carta haber celebrado en el pasado reuniones secretas con los gobiernos de España y Francia. En ella, reconocen además que fueron derrotados por el Estado de Derecho, ya que "no fueron capaces de llegar a acuerdos" ni con los ejecutivos de ambos países ni entre "los agentes vascos" A través de este documento, la banda expresa que se quiere terminar con el proceso iniciado en 2010 que tiene como consecuencia la disolución de la banda. Se cierra así, dicen, un ciclo de 60 años en los que ha habido sesiones de negociación y reuniones secretas de ETA con los gobiernos de España y Francia sin llegar a un acuerdo.

Una falta de soluciones que ha prolongado un conflicto "que podría haber terminado mucho antes". La banda reconoce el "sufrimiento" que ha causado a consecuencia de la lucha y que ahora se ha brindado una nueva oportunidad de "construir un futuro entre todos". "No repitamos los fallos, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas", advierte sin embargo ETA. "La confrontación de años ha dejado profundas heridas y hay que darles una cura adecuada. Algunas están sangrando hasta ahora, ya que el sufrimiento no es un tema del pasado".

2. Pablo Casado: "El PP está por encima de los nombres de nosotros"​

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado que "el PP está por encima de los nombres de cualquiera de nosotros" y ha expresado el apoyo del partido para reconstruir "una alternativa ganadora" de aquí al año próximo. "En los momentos complicados, tenemos que volver a reivindicar y recordar que el PP está por encima de cualquiera de nosotros", ha señalado Casado a los periodistas en los actos institucionales con motivo del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. "Tenemos que sentirnos orgullosos de un partido que es quien más ha bajado los impuestos en esta Comunidad, quien más hospitales ha abierto, quien más kilómetros de Metro ha inaugurado o quien más colegios ha puesto en funcionamiento", ha indicado.

Ha expresado el apoyo institucional de la dirección nacional al Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP "para empezar a reconstruir una alternativa ganadora de aquí al año que viene". En los actos institucionales participan la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el vicesecretario de Acción Sectorial, Javier Maroto, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Es una buena muestra de que nos tomamos muy en serio el futuro de los madrileños, y que queremos seguir siendo el proyecto político favorito", ha indicado Casado.

3. Bruselas pide una sentencia "rápida" y "justa" sobre la Manada ​

La comisaria europea de Justicia e Igualdad de Género, Vera Jourová, deseó a la víctima de La Manada que "se recupere física y anímicamente lo antes posible" y que el recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra termine de forma "rápida" y "justa". Jourová se pronunció así en el marco de un debate extraordinario en el pleno del Parlamento Europeo (PE) sobre la definición en los Estados miembros del delito de violación según el Convenio de Estambul (2011) y a raíz de la sentencia contra el grupo conocido como La Manada. "Permítanme que le desee personalmente a la víctima del caso de La Manada su recuperación anímica y física lo más rápidamente posible de un hecho tan violento", empezó Jourvoá, que recordó que una de cada veinte mujeres en la Unión Europea (UE) sufrirá en su vida una violación, según las estadísticas.

La sede del Parlamento Europeo en Bruselas. EFE

La eurocomisaria afirmó no querer inmiscuirse en el proceso judicial español, si bien dijo "confiar" que el recurso que se interponga a la sentencia "tenga un resultado lo más rápido y justo posible". Jourová reiteró que la CE está "comprometida con atajar cualquier tipo de violencia, incluida la sexual" y que para ello se puso en marcha la directiva de derechos de víctimas. Al mismo tiempo, la comisaria checa recordó a los países de la Unión Europea que deben adherirse al Convenio de Estambul por la prevención a la violencia sexual y la protección de las víctimas.

4. Se publica la última teoría del fallecido físico británico Stephen Hawking​

Hawking, fallecido a los 76 años, elaboró esta teoría cosmológica durante veinte años con su colega Thomas Hertog, del Instituto de Física Teórica de Lovaina (Bélgica), y ambos la presentaron a la publicación para su revisión diez días antes de que el primero falleciera. La nueva teoría Hawking-Hertog plantea que, a partir del Big Bang (el momento de formación del cosmos), el Universo se formó como un vasto y complejo holograma, de modo que pueden existir otros universos muy similares al nuestro. Los dos científicos ofrecen además pautas matemáticas para que los astrónomos puedan buscar pruebas sobre la existencia de estos posibles universos paralelos.

La teoría publicada matiza una hipótesis anterior, propiciada por los estudios del propio Hawking, que decía que, a partir del Big Bang, el Universo se expandió a partir de un punto minúsculo en un proceso conocido como inflación, creando infinitos universos -o "mutiversos"- que podían ser muy distintos al nuestro. Esta formulación, derivada de las investigaciones de Hawking con su colega estadounidense James Hartle en la década de 1980, planteaba el problema de que, si existen infinitos universos con infinitas variaciones en sus leyes físicas, no hay manera de predecir en qué Universo nos encontramos.

5. El Liverpool será el rival del Real Madrid en la final de la Champions; Atlético de Madrid - Arsenal esta noche

El Liverpool será el rival del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones el próximo 26 de mayo en Kiev. La Roma ganó a los ingleses 4-2 y se quedó a un gol de forzar la prórroga (7-6, en el global de la eliminatoria para los ingleses).

Por otro lado, en la Europa League, el Atlético de Madrid tratará de sellar su ingreso en la final de esta competición ante el Arsenal londinense. El partido de la ida, que se disputó en el Emirates Stadium, se saldó con empate a uno. Buen resultado para los rojiblancos fuera de casa, que esperan que el Wanda Metropolitano sea una olla a presión para los 'gunners'. El partido se podrá seguir a través de Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño a partir de las 20.15.