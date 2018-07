Las 5 noticias de este jueves 5 de julio que debes conocer

1. Sánchez toma el control del Consejo de RTVE gracias al apoyo de ERC y PDeCAT​

El Congreso de los Diputados ha elegido a los seis miembros del Consejo de Administración de RTVE que le corresponde designar en una votación que ha respaldado PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT y que no han apoyado PP ni Ciudadanos, formación esta última que ni siquiera ha participado en el pleno. Esta es la segunda votación que se produce después de que el pasado lunes los candidatos Tomás Fernando Flores, Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino y Víctor Sampedro Blanco no lograran la mayoría necesaria de dos tercios para ser elegidos en primera vuelta.

Ha bastado una mayoría absoluta y el respaldo de la mitad de los grupos de la Cámara (cuatro) para dar el visto bueno a la lista pactada por PSOE, Unidos Podemos y PNV. ERC y PDeCAT han votado a favor después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya corregido" su postura y haya accedido a "hablar de todo" con el de la Generalitat, Quim Torra. "Bienvenida la corrección", ha subrayado el portavoz de ERC, Joan Tardá antes del pleno extraordinario que este miércoles celebra el Congreso, y en el que se ha aprobado la elección de seis consejeros de RTVE tras el apoyo anunciado por los partidos nacionalistas catalanes.

2. Los independentistas presos ya están en una cárcel de Cataluña​

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el diputado de JxCAT y exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han llegado ya a la prisión de Lledoners, en la que han quedado ingresados. Según ha podido comprobar Efe, la comitiva de los Mossos d'Esquadra que transportaba a Junqueras, Romeva y los Jordis desde la prisión barcelonesa de Brians-2, donde han efectuado una parada técnica en su traslado iniciado ayer desde Madrid, ha llegado a la cárcel de Lledoners a las 13:27 horas.

Una vez en Lledoners, los cuatro políticos independentistas serán sometidos a una revisión médica y psicológica en el módulo de ingresos y esta noche ya dormirán en la celda individual que se les asignará en el módulo 2 que cuenta con 93 internos, en su mayoría reclusos que cumplen condena, han informado fuentes penitenciarias. Junqueras, Romeva y los Jordis han salido de Brians-2 a las 12:38 horas en una comitiva de cuatro vehículos de los Mossos d'Esquadra, integrada por un coche patrulla abriendo paso, una furgoneta de color blanco, seguida de una furgoneta de color rojo y otro coche patrulla en último lugar.

3. Los favoritos a presidir el PP, convencidos de su victoria​

A partir de las 9,30 de la mañana el PP estrenará su particular proceso de primarias con una constante entre los favoritos: Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, se ven vencedores. Esta convicción depende, eso sí, dicen, más de intuiciones, de lo que llaman “sensaciones positivas”, que de certezas, y es que el sistema tiene su complejidad, y los apoyos solo pueden garantizarse en cierta medida. Es más, hay militantes que han prometido su apoyo a los tres, por aquello de la supervivencia política.

Pero no todo son intuiciones... En estos días se ha tirado, y mucho de calculadora (sumando apoyos de unas y otras partes), de cocina y de teléfono, para granjearse simpatías. Tanto que, en las últimas horas, se han sucedido las acusaciones de presiones, y algunos afiliados admitían que les están “atornillando”, pero la sangre no ha llegado al río, y el Comité Organizador solo ha tenido que intervenir en un caso que consideraron “especialmente grave”. El llamado voto incontrolado, tiene también despistados a los candidatos. Muchos dan por hecho que irá dirigido a Pablo Casado, pero “esto no es una ciencia exacta”, advierten, y quizá acaben dando su apoyo a cualquiera de los otros aspirantes.

4. La campaña oficial del "brexit" superó el gasto permitido​

La campaña oficial del "brexit" en el referéndum de 2016, "Vote Leave", vulneró la ley al superar el nivel de gasto permitido, reveló su director, Matthew Elliott, citando los resultados de un informe de la Comisión Electoral británica. Elliott criticó en varios medios de comunicación esos hallazgos del regulador, al que acusó de no haberles "escuchado" y de basar su análisis en el testimonio de un antiguo empleado, Shahmir Sanni, y de Christopher Wylie, trabajador de la firma de comunicación ya clausurada Cambridge Analytica, que asistió al grupo. Vote Leave fue auspiciada por los ministros conservadores Michael Gove y Boris Johnson.

En el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea del 23 de junio de 2016, el 52 % de los británicos votó a favor de dejar el bloque. En un comunicado, la Comisión Electoral aclaró hoy que hace un tiempo terminó su investigación y llegó a ciertas conclusiones preliminares -que no ha precisado-, tras lo cual ofreció a Vote Leave un periodo de 28 días, que acabó ayer, para que presentara alegaciones. "La atípica iniciativa de Vote Leave de opinar sobre los hallazgos preliminares de la Comisión no afecta al procedimiento estipulado por ley", que acabará con la presentación del informe definitivo en unos días, agregó el regulador.

5. Roberto Martínez: "¿Seleccionador de España? El futuro nunca se sabe"​

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, atendió, en directo, la llamada de El Partidazo de COPE apenas cuarenta y ocho horas antes del duelo de cuartos de final del Mundial de Rusia que enfrenta al combinado belga con Brasil, clara candidata al título: "Hemos sufrido mucho y hemos disfrutado mucho al mismo tiempo. Nuestra selección despierta esa emoción. Ahora preparamos el partido con el que sueñas cuando eres pequeñito. Es un partido para disfrutar siempre que se pueda competir y ganar", comentó.

No tiene duda de que la obligación de remontar a Japón en el partido de octavos de final ha despertado al equipo y le deja preparado para la difícil misión de ganar a la 'canarinha': "El grupo ha salido muy fuerte del partido contra Japón. Cuando tienes un marcador en contra de dos goles, para poder encontrar la solución es muy difícil, entonces el grupo está muy contento y nos sentimos preparados".