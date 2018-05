Las 5 noticias con las que tienes que empezar el día   

1. Rajoy se reúne este martes con Sánchez para hablar de Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá este martes con el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para analizar el nuevo escenario político que se abre en Cataluña con la investidura de candidato de Junts per Catalunya, Quim Torra, y el probable fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Rajoy y Sánchez mantendrán este encuentro a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, tras lo cual está previsto que el líder del PSOE ofrezca una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz.

Tras la investidura de Torra este lunes en el Parlament, el presidente del Gobierno ofreció "entendimiento y concordia" al nuevo presidente catalán pero le avisó de que garantizará que en todo momento cumpla la ley y la Constitución.

2. Torra y Puigdemont ofrecen una rueda de prensa conjunta en Berlín

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, y el expresident Carles Puigdemont ofrecen este martes una rueda de prensa conjunta en un hotel de Berlín (Alemania), un día después de la investidura de Torra como 131 presidente de la Generalitat de Cataluña.

En su primer discurso tras ser elegido por el Parlamento catalán por mayoría simple, Torra se ha comprometido en la cámara a investir de nuevo president a Puigdemont, su predecesor en el Govern, como uno de los objetivos para de esta legislatura, en el que el papel de Torra ha sido definido por él mismo como "provisional".



3. María José, novia de un guardia civil agredido en Alsasua, este martes en 'Herrera en COPE'

Este martes, sobre las 8.45 horas, Carlos Herrera entrevistará a María José, novia de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua el 15 de octubre de 2016. Su relato llega después de que el juicio, desarrollado durante once sesiones el pasado mes de abril, haya quedado visto para sentencia con la duda.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

El juicio contra sus agresores quedó el pasado 4 de mayo visto para sentencia. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá tomar la decisión ahora de si la paliza que recibieron un teniente y un sargento de la Benemérita, junto a sus respectivas parejas, la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra responde al tipo penal de lesiones y amenazas terroristas.

4. 58 muertos en las protestas en Gaza por el traslado de la Embajada de EEUU

El número de muertos por disparos del Ejército israelí en las protestas de Gaza contra el traslado de la Embajada de EEUU a Jerusalén asciende a 58, 7 de ellos menores, según datos del Ministerio de Salud palestino, que cifra en 2.771 los heridos, en una jornada en la que unas 40.000 personas han participado en marchas hacia la divisoria en la Franja palestina.

EFE

A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que el traslado de su legación y el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí "servirá para avanzar hacia la paz", la jornada de inauguración de la legación ha sido sangrienta, con el mayor número de muertos en un día desde 2014.

5. Gabi, en El Partidazo de COPE: "Me gustaría jugar la Supercopa de Europa contra el Real Madrid"

Gabi, capitán del Atlético de Madrid, atendió la llamada de 'El Partidazo' de COPE este lunes, horas antes de viajar a Lyon, junto al resto de la expedición, donde el club rojiblanco disputará este miércoles la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella: "Siempre se tiene un cosquilleo antes de una final, más en el momento de mi carrera", reconoció en la previa de la que será la octava final de su carrera.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Se viene especulando con que, en caso de victoria, Gabi cediera a alguno de sus compañeros la posibilidad de levantar el trofeo: "No me gustan las cosas forzadas, me gustan más al natura, lo haré según lo sienta en el momento, según juguemos... Hay mensajes subliminales de mucha gente que tampoco comprendo", bromeó. Y en caso de terminar campeones de Europa League, Gabi se 'pidió' rival en la próxima Supercopa de Europa: "Quiero jugar contra el Real Madrid", concluyó.