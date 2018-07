1 de julio de 2018 (22.00 GMT)

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

El barco Open Arms llegará con 60 inmigrantes el miércoles a Barcelona

La oenegé Proactiva Open Arms prevé que su embarcación Open Arms, en la que viajan 60 migrantes rescatados frente a las costas de Libia, llegue al puerto de Barcelona "entre las 10 y las 12 horas" del miércoles.

MEDINA AZAHARA

Medina Azahara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La ciudad califal de Medina Azahara, ubicada en Córdoba, ha sido hoy declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco durante la reunión celebrada en Baréin, lo que permite a la capital cordobesa sumar hasta cuatro distinciones patrimoniales.

ERC CONFERENCIA

ERC aprueba con 96% votos ponencia que no descarta ninguna vía para república

La ponencia estratégica de ERC en que no descarta ninguna vía para acceder a la república catalana ha sido aprobada hoy por una amplia mayoría, con 511 votos a favor (96%), 6 en contra y 19 votos en blanco, en su Conferencia Nacional.

REFORMA RTVE

Lastra pide generosidad a los grupos parlamentarios para lograr consenso RTVE

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido hoy al resto de grupos parlamentarios que sean "generosos y constructivos" para poder consensuar un nuevo presidente de RTVE que permita acabar con la "manipulación" y conformar un ente público plural.

PARTIDOS PODEMOS

Echenique: la presidencia de RTVE "no es tanto el nombre, sino pasar página"

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado hoy, respecto al nombramiento del nuevo presidente de Radiotelevisión Española, que no se trata "tanto del nombre de las personas, sino de que se pase página cuanto antes a la época oscura del PP".

FISCAL ANTIDROGA

El fiscal jefe Antidroga tras la caída de Miñanco: "La saga continúa"

El fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, duda de que con la detención del histórico narcotraficante Sito Miñanco se haya "desmantelado toda la organización" y recuerda que la constante en el narcotráfico gallego son las "sagas familiares", por lo que cree que la "saga continúa".

PP CONGRESO

Un mapa muy repartido entre dos candidatas y un voto imprevisible

Aunque el PP vive un proceso inédito de elección de líder y nadie sabe lo que harán con su voto secreto los afiliados, las candidaturas miden su pulso por territorios y dibujan un mapa muy repartido entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con el apoyo a Pablo Casado como el más imprevisible.

PP CONGRESO

Pablo Casado: No voy a dialogar con quien quiere romper la legalidad

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado que, si resulta elegido presidente de este partido, "no va a haber ninguna contemplación ni ningún diálogo con quien quiere romper la legalidad", en referencia a las formaciones independentistas.

PP CONGRESO

Cospedal: no podemos abrir heridas, lo importante es la unidad del partido

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha hecho hoy un llamamiento a "no abrir heridas, a no crear fracturas", en el proceso de elección actual, porque "la división interna no puede entrar en el PP, nuestra fortaleza ha sido siempre la unidad y eso tenemos que defenderlo como oro en paño".

PP CONGRESO

Sáenz de Santamaría: "Con Sánchez soy como Chenoa, cuando el va, yo vuelvo"

La candidata a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que cuando se compara con el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, se siente "como Chenoa, porque cuando él va, yo ya vuelvo de allí".

PP CONGRESO

Margallo apuesta por un PP "al ataque" como espera que haga España ante Rusia

"No se juega igual al fútbol cuando sales a meter los once -jugadores- en el área que cuando tienes que salir al ataque y el PP tiene que seguir al ataque, como espero que haga hoy España contra Rusia" en el Mundial, es la respuesta ofrecida por José Manuel García Margallo al ser preguntado sobre si se ve con posibilidades de alcanzar la Presidencia del PP.

PARTIDOS CIUDADANOS

Cs: Sánchez es un bucanero que ha asaltado el poder y se reparte el botín

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha criticado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque, en su opinión, ejerce "como un bucanero que ha asaltado el poder y se está repartiendo el botín con sus socios", como considera que ha hecho con TVE.

SUCESOS INMIGRACIÓN

Rescatados 160 inmigrantes de cinco pateras en el Estrecho

Personal de Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 160 inmigrantes que viajaban en cinco pateras en aguas del Estrecho de Gibraltar y los ha trasladado al puerto de Tarifa (Cádiz).

SUCESOS IBIZA

Fallece un niño de 4 años al ahogarse en la piscina de un hotel de Ibiza

Un niño de 4 años de edad ha fallecido hoy al ahogarse en la piscina de un hotel de la localidad turística de Sant Antoni de Ibiza, han informado a Efe fuentes del 061.

MUJERES ADICCIONES

Ocho de cada diez mujeres con adicciones sufren también violencia machista

Ocho de cada diez mujeres con problemas de adicciones sufren también violencia machista y la mayoría de ellas tienen cargas familiares, circunstancias que limitan tanto el acceso a los recursos de acogida por maltrato, como a los programas de tratamiento por sus dependencias.

DELITOS ECONÓMICOS

El fraude fiscal se sofistica con tramas mundiales para burlar la justicia

El uso de sociedades interpuestas con sede en diferentes países de todo el mundo para ocultar el fraude fiscal está complicando cada vez más las investigaciones judiciales por los delitos contra la Hacienda pública, según alerta la Fiscalía de Delitos de Económicos de Barcelona.

RUSIA 2018 ESPAÑA-RUSIA

Sánchez apoya a la selección tras caer ante Rusia y cree que volverá a ganar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a la selección española tras caer eliminada del Mundial ante Rusia y ha expresado su confianza en que volverá a ganar en otra convocatoria.

CONVIVENCIA GENERACIONAL

Nonagenaria y universitario comparten "encantados" piso en Salamanca

La convivencia entre universitarios y personas mayores es un recurso cada vez más utilizado y de hecho desde que el programa se puso en marcha la Universidad de Salamanca ha contabilizado unas 120 convivencias, entre ellas la de Guadalupe Malmierca, de 93 años, y Alberto Martín, de 23, que comparten piso.