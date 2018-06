Horrach sobre Urdangarin: “No creo que fuese consciente de que estaba perpetrando un hecho delictivo”

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Pedro Horrach, fiscal del caso Nóos, ha afirmado que no cree que Iñaki Urdangarin “fuese muy consciente de que estaba perpetrando un hecho delictivo”. Una idea que según ha confesado el ex fiscal “coincide con la valoración que hicieron a nivel informal muchos de los que intervinieron en el proceso judicial”. Además, Horrrach asegura que en todo momento “ha intentado luchar contra el prejuicio” que se instaló en la opinión mediática de que los magistrados estaban actuando “a las órdenes del Gobierno, de la Casa Real o del Ministerio de Justicia, como si existiese una especie de confabulación para salvar a la Infanta”.

Respecto a Cristina de Borbón, Horrach recuerda que “el principio básico del derecho penal es que conocer no significa participar” y que, en el caso de la infanta “no se pudo probar su conocimiento” en las actividades del instituto Nóos o sus empresas asociadas. “Que por primera vez se siente en el banquillo a una persona por el hecho de ser socia de una entidad, me parece demencial”, ha sentenciado al respecto.

En este sentido recuerda que en el Caso Palau, las cónyugues de Fèlix Millet y Jordi Montull “no eran socias, sino administradoras formales de las entidades a través de las cuales, presuntamente, se desvió dinero público”, y sin embargo, no pasaron por el banquillo. Horrach ha concluido que había “una especie de necesidad por parte de la opinión pública, transmitida por los medios de comunicación, de que se pusiera a la Infanta Cristina en una plaza pública y la azotasen por una cuestión ética”. Hecho ante el que el ex fiscal se ha mostrado tajante: mantiene que no permitirá “trasladar una valoración ética a un procedimiento penal” mientras él este implicado en la instrucción de este.

Horrach también se ha referido a la situación de los ex consellers de la Generalitat en prisión preventiva por el procés. El ex fiscal no comprende por qué el Juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, “alarga tanto la prisión preventiva”. Afirma que “no se pueden tomar decisiones en relación con lo que han hecho otros, sino a las propias circunstancias de cada uno”, y recuerda que algunos de los procesados ahora en la cárcel “descartaron ir a Bélgica” con el ex presidente de la Generalitat huido, Carles Puigdemont. En cualquier caso, Horrach considera que el juez Llarena adopta esta actitud “en consecuencia de sus propias consideraciones y criterios jurídicos” sobre el referéndum del 1-O.

Aún sobre los líderes independentistas encarcelados, el fiscal considera que “lo lógico es que los internos estén cerca de sus familias” y espera que esta situación se resuelva lo antes posible “para que esto no se convierta en un conflicto”. Horrach ha añadido: “Hacer un plus con el acercamiento de presos como en la época de ETA ya me parece excesivo”.