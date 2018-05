Guerra agradece título Hijo Adoptivo como Carande o Fernández-Viagas

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha agradecido hoy el título de Hijo Adoptivo de la provincia de Sevilla, otorgado por la Diputación hispalense, al recordar que antes lo recibieron personalidades como el historiador Ramón Carande o el expresidente andaluz Plácido Fernández-Viagas.

En declaraciones a los periodistas antes de recibir el reconocimiento, Guerra ha reconocido que no es "muy dado a los galardones, me encuentro siempre un poco distante de todo esto", pero ha agradecido la distinción en una provincia en la que "once veces me he presentado y los ciudadanos siempre me han dado su apoyo más alto, el más alto de todos los partidos de España".

"Pienso que este reconocimiento es una prolongación del afecto de esta provincia por mí", ha dicho, recordando que Ramón Carande "al que admiré, quise mucho y del que fui un gran amigo" lo recibió en 1981, y, en 1984, Plácido Fernández Viagas, "y estar a la misma altura de ellos es muy difícil de aceptar".

No obstante, ha dicho que "lo acepto porque es un síntoma de afecto de la provincia de Sevilla, pero no puedo estar a la altura de otros que lo han recibido".

Además de Guerra, la periodista Ana Rosa Quintana ha recibido el título de Hija Adoptiva de la Provincia, y se han entregado las Medallas de Oro al pianista David Peña Dorantes, al exárbitro Luis Medina Cantalejo, a la pediatra y oncóloga Ana María Álvarez Silván, al pintor Ricardo Suárez y al párroco de Pedrera, Enrique Priego Díaz.

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), el grupo de sevillanas Los Romeros de la Puebla, la empresa comercializadora de Puerto de Indias, "Los Alcores de Carmona", la Asociación de Enfermedades Renales ALCER Giralda y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también han sido reconocidos.