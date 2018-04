 Graban en vídeo cómo varios camellos nadan en mar abierto

“Nadas como camello en el agua”, una frase que no es en absoluto habitual pero parece que habrá que empezar a decirla visto lo visto. Imaginemos la situación: vamos en un barco por el mar, mirando a todas partes, admirando la belleza del agua, los reflejos... el balanceo puede marear un poco, pero el espectáculo lo merece. Ahora bien, el mareo puede pasarse al momento cuando nuestros ojos ven algo que no se ve todos los días: en el agua, nadando, hay... camellos. Sí, camellos, y no ha hecho falta consumir ninguna sustancia alucinógena. Hay camellos dentro del agua nadando, totalmente ajenos a nuestra presencia. No damos crédito, pero están ahí. Dentro vídeo:



Efectivamente, cogemos la cámara, los grabamos y lo subimos a YouTube. En pocos minutos logramos miles de reproducciones. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué están ahí? Hay un mito que afirma que los camellos no pueden nadar, que se ahogarían, pero está claro que ha quedado desmentido.

La explicación es sencilla: hacer que naden forma parte de su entrenamiento. Así lo explica una de las personas que aparece en el vídeo: los camellos pertenecen a una granja donde se les entrena para carreras, un pasatiempo muy extendido en esta zona. El baño en el mar es parte de su entrenamiento: “En Emiratos Árabes Unidos, el centro de las carreras de camellos en Oriente Medio, hay métodos de entrenamiento sofisticados como el entrenamiento en piscinas”.

Desde luego no es el sitio donde habitualmente les vemos, pero esta 'dantesca' escena es, en realidad, más normal de lo que habíamos pensado.