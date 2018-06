El Gobierno de Sánchez y las otras 4 noticias con las que empezar este jueves   

1. Marlaska, ministro de Interior; Robles, de Defensa; y Huerta, de Cultura

Pedro Sánchez ha desvelado este miércoles los 17 ministros con los que contará el nuevo Gobierno de España. Las carteras de Interior, Defensa y Cultura y Deporte han sido las últimas en conocerse tras el goteo de anuncios de las últimas 48 horas.

El presidente Pedro Sánchez ha destacado la preparación, ejemplaridad y experiencia del Gobierno que ha formado "para los próximos meses", con 17 ministros -once mujeres y seis hombres-, comprometido con la igualdad, decididamente europeísta y con el reto de cohesionar social y territorialmente el país. Todos ellos tomarán posesión de su cargo este jueves.

2. Cospedal se plantea postularse; Rajoy responde a Aznar en COPE: "No hay que reconstruir el centro derecha"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, admitió este miércoles que tiene que tomar una decisión sobre lo que quiere hacer en el futuro y ha reconocido que está en ese "momento vital" y se lo tiene que pensar. Por su parte, el aún presidente de la formación, Mariano Rajoy, fue entrevistado en 'Herrera en Cope', donde contestó a José María Aznar: "El centro derecha no hay que reconstruirlo" porque "el partido de centro derecha es el PP".

El ex presidente del Gobierno señaló que se va sin haber hecho “nada malo”. “La política y la vida es así. A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me la han quitado los españoles, que es lo que más me satisface”, indicó.

3. Gallardón declara este jueves por el caso Lezo

El expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón comparece este jueves como investigado en la Audiencia Nacional ante el juez de Lezo por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, que aprobó su Consejo de Gobierno en 2001.

La declaración de Gallardón tendrá lugar después de que, este martes y miércoles, ya declararan por esta pieza de Lezo el exconsejero madrileño de Justicia y también expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja y el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo, que defendieron la operación investigada.

4. Bruselas autoriza la imposición de aranceles a EEUU a partir de julio​

La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses, una medida que entrará en vigor en julio en respuesta a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de gravar las importaciones de aluminio y acero de la Unión Europea (UE). "La CE espera concluir el proceso de coordinación con los Estados miembros antes del final de junio para que los nuevos aranceles puedan entrar en vigor a partir de julio", anunció la CE en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario recordó que la lista con todos los productos estadounidenses que estarán sujetos a nuevos aranceles fue "previamente notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC)" el pasado 18 de mayo, por lo que su aplicación estaría en línea con la legislación comercial internacional. "Es una respuesta proporcional a la decisión ilegal y unilateral de Estados Unidos de imponer tarifas a las importaciones de acero y aluminio de la UE", aseguró la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, quien destacó que la respuesta de la CE "está en línea con las normas de la OMC".

5. Cada jugador de la Selección Española cobrará 884.000 euros de prima si gana el Mundial de Rusia

El Partidazo de COPE informó este miércoles de una reunión mantenida entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el capitán de la selección española, Sergio Ramos, para fijar las primas que cobrarán en este Mundial de Rusia, como se suele hacer antes de las grandes citas continentales.

Juan Antonio Alcalá contó que, según los reunidos, las sensaciones fueron magníficas, y el acuerdo verbal alcanzado es prácticamente definitivo. Queda tan sólo a falta de la firma, que se realizará en otra reunión próxima, con la expedición española ya en territorio ruso. Por este acuerdo, cada jugador de la selección española percibiría casi 884.000 euros en caso de que España consiga la Copa del Mundo el próximo 15 de julio.