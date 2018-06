El Gobierno de Afganistán anuncia alto al fuego temporal con los talibanes

El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, ofrece un alto al fuego temporal a los talibanes, después de que el lunes unos 2.000 líderes religiosos afganos pidieran al grupo insurgente que abandonen la guerra "ilegítima" y acepten la oferta de paz del Gobierno.

"Las fuerzas de defensa y seguridad afganas solo pararán las operaciones ofensivas contra los talibanes armados y continuarán atacando al Estado Islámico y otras organizaciones terroristas con respaldo extranjero y sus socios", ha escrito Gani en Twitter tras un discurso televisado.

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan announces ceasefire from the 27th of Ramadan until the fifth day of Eid-ul-Fitr following the historic ruling [Fatwa] of the Afghan Ulema.