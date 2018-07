La impactante foto que demuestra el efecto en la piel de la exposición continua al sol

El sol multiplica el envejecimiento de la piel. Para muestra, la imagen difundida por The New England Journal of Medicine, en la que se aprecia a un camionero de 69 años tras estar expuesto al sol durante 28. El lado derecho de su cara está totalmente arrugado y deteriorado, mientras que el izquierdo, en contraste, aparece terso.

Según ha explicado este lunes el doctor Esteban Pérez Almeida en 'Herrera en COPE', el aspecto de callosidad se debe a que los rayos solares han incidido sobre la parte derecha de su cara, atravesando la ventana del camión y envejeciendo el rostro. “Hay unas radiaciones que son las ultravioletas que nos hacen mucho daño porque engrosan la parte superficial de la piel”, ha explicado

Y es que, la piel necesita de colágeno, de modo que por el efecto de las radiaciones solares, este va desapareciendo y, en paralelo, nacen todas las arrugas. Si la exposición al sol se prolonga, no solo veríamos la piel acartonada, sino también consecuencias fatales como la aparición de cáncer de piel. Por eso, el doctor ha abogado por el uso de protección solar.