Formas originales de reciclar

La creatividad se puede desatar también a la hora de cuidar del medio ambiente...y de tu economía. El DIY (acrónimo de 'do it yourself', "hazlo tú mismo" en inglés), está de moda y en los últimos años han surgido todo tipo de proyectos artísticos que reutilizan materiales. Por ejemplo el proyecto 'Home sweet home Rosenbaum' en Brasil reutiliza las botellas de plástico para crear un jardín vertical en más de 50 viviendas en uno de los barrios más humildes de Sao Paulo.

Otros artistas, como la británica Jane Perkins, utilizan material reciclado, como botones, cuentas de collares, conchas marinas o canicas para realizar retratos, como este del Presidente Barack Obama.

También en el mobiliario y la decoración de tu casa se pueden reciclar materiales y a la vez darle un aire distinto a tu hogar. Un ejemplo es la reutilización de productos de la construcción para convertirlos en muebles, como estos palets que han sido transformados en un cómodo asiento y una sencilla mesa para disfrutar de un refresco al aire libre en verano.

También las escaleras se pueden reutilizar para darle un nuevo aire a tu hogar. En este caso para ordenar tus libros o fotografías transformándolas en una estantería de lo más original.

Otro método original y que puede ayudar a resolver dos problemas de golpe es utilizar las cajas de madera (por ejemplo las que contienen botellas de vino) para reorganizar tus zapatos y así liberar espacio en el armario y localizar más rápidamente el par que te apetezca calzarte ese dia.

Seguro que a ti se te ocurren otras formas originales de reutilizar materiales. Es solo una cuestión de imaginación y ayudarás al medio ambiente y darás un aire distinto a tu hogar.