Expósito, a Sánchez: "No visitar Marruecos en primer lugar me parece un error absoluto"

Ángel Expósito ha dedicado el monólogo de este martes a la decisión de Pedro Sánchez de no acudir a Marruecos en su primer visita internacional. “Me llama la atención que el presidente, asesorado por quien corresponda, no cumpla con la tradición de visitar Marruecos como el primer país de su agenda exterior. No es que llame la atención. Es que me parece un error absoluto”, ha empezado el comunicador.

Expósito ve acertadas las visitas a Bélgica, Alemania, Francia e incluso Estados Unidos, pero no entiende que Marruecos no sea la opción preferencial. “Lo de Bruselas se da por descontado. Tienes que llevarte lo mejor posible con Angela Merkel y con Emanuel Macron. Y hasta con Trump, aunque le provoque disipela. Pero lo de Marruecos va mucho más allá porque es una tradición que se hace desde el gobierno Felipe González, y que han continuado Aznar, Zapatero y Rajoy", explica. “Marruecos es mucho más fundamental. Por nuestra seguridad, por el problema migratorio y hasta por los equilibrios imposibles en África”, detalla también.

“En Estados Unidos se dice que la frontera sur no es México, que la autentica frontera sur de Estados Unidos es la línea norte de Guatemala. Pues bien, en el caso de España y Marruecos pasa algo parecido. La frontera geoestratégica de España por el sur no es el Estrecho de Gibraltar. Es el sur de Marruecos. Es el norte del Sahel”

Expósito alerta que si Marruecos se desestabiliza "vamos apañados". "Y si a Marruecos y a su rey no se les cuida desde Madrid, nos vamos a enterar. Así son las cosas. Y así está el mundo, que no lo he inventado yo. Ni tampoco Pedro Sánchez. Por eso, romper con las tradiciones puede ser cuanto menos arriesgado, por muy moderno, progresista y reformista que te parezca” ha finalizado el presentador de 'La Tarde' de COPE.