¿Qué piden las víctimas tras el fin de ETA?

La escenificación del fin de ETA no puede servir para hacer borrón y cuenta nueva en la historia negra del terrorismo en España. Las víctimas recuerdan que aún quedan más de 300 asesinatos de ETA cuyo autor no ha sido juzgado y condenado. "Ni siquiera los llamados 'arrepentidos'", nos dice la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, "aportan pistas para esclarecer estos asesinatos sin resolver. De hecho, cuando los citas a declarar, suelen tener aún menos memoria que los no arrepentidos".

Un esclarecimiento de los crímenes que resulta fundamental para que las víctimas puedan pasar página, como explica Cristina Cuesta, de Covite: "Si realmente tuvieran voluntad de un final justo para las víctimas, tendrían que colaborar con la Justicia para conseguir la paz en muchas familias y que realmente puedan cerrar el duelo". Sin esta justicia, no se puede hablar de paz, explica Javier Urquizu, de Covite: "Para que haya una paz con mayúsculas, es necesario que haya justicia".

"Para que la víctima cierre el duelo, es fundamental tener justicia. Y cuando les informas de que hay una sentencia, por un lado es la rabia contra esa persona, pero por otro, es el alivio de: 'ya está'", recuerda Ladrón de Guevara. "Es llamativo la capacidad que tenemos de olvidar. Ver a ETA como algo muy del pasado y es de antes de ayer". El último asesinato de ETA fue en 2010.

"Necesito que ETA reconozca que matar no tuvo ningún tipo de justificación ni legitimidad"

"Tenemos miedo a que se siga imponiendo un relato legitimador del terrorismo", dice Cristina Cuesta, "que es el que lamentablemente está funcionando en el País Vasco y Navarra." Un relato que tiene más que ver con el olvido que con la justicia y las víctimas.

"Mientras no se explique a los jóvenes que ETA mató para imponer un proyecto político, aún queda mucho por hacer". Las víctimas no se creen las palabras de arrepentimiento de los terroristas: "Yo no necesito que ETA reconozca el daño causado. ETA siempre ha reconocido el daño causado. Necesito que ETA reconozca que matar estuvo mal y que no tuvo ningún tipo de justificación ni legitimidad".