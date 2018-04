"España de mierda": así es el libro que Alfred regaló a Amaia por Sant Jordi

Ayer veíamos como Alfred le regalaba el tradicional libro y la rosa a su novia Amaia por Sant Jordi. Sin embargo, la polémica saltaba cuando el catalán subía un vídeo a Instagram donde se veía el ejemplar en cuestión: “España de mierda”, del cantautor Albert Pla. Solo quedan dos semanas para el festival de Eurovisión, donde la pareja nos representará con “Tu canción”, y el regalo ya ha causado un enorme alboroto en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿En qué consiste el libro? ¿Quién es su autor? ¿Qué opina del independentismo?

¿De qué habla el libro?

El libro narra la aventura de Raúl Gadea, un joven cantante uruguayo, y Tito, su representante y máximo exponente del Madrid de Lavapiés, que se embarcan en una gira de conciertos por varias ciudades españolas.

En el trayecto hablarán con personajes emblemáticos como Calamaro, Kiko Veneno, Drexler o el mago Tamariz y vivirán situaciones rocambolescas que les llevarán a preguntarse cómo es en realidad el país en el que viven. Se trata de una sátira humorística de España, escrita con un tono “directo, visceral y sensible” propio del cantautor catalán.

¿Quién es Albert Pla?

Albert Pla nació en Sabadell en 1966. Ganó el premio al mejor Intérprete y Canción en la IV muestra de autor en Jaén (1988), y un año después publicó su primer disco, Ho sento molt, con canciones tan rompedoras como Papa jo vull ser torero o La nana de L'Antonio. Ha publicado once discos más hasta la fecha, mezclando el catalán y el español, con temas enraizados en la protesta social y con un ferviente tono humorístico.

Ha colaborado con artistas como Manolo Kabezabolo, Robe Iniesta de Extremoduro, Fermin Muguruza, Quimi Portet (El Último de la Fila), Kase.O (Violadores del Verso) o Pascal Comelade. Ha participado también en producciones cinematográficas como Airbag, de Juanma Bajo Ulloa; A los que aman, de Isabel Coixet; Honor de cavallería, de Albert Serra y Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaki Lacuesta.

Además fue el protagonista de la obra teatral Caracuero de Helmut Krausser con más de 150 representaciones. En diciembre de 2009 protagonizó la obra teatral "Llits" (Camas), donde actuaba como el acróbata Lectus.

¿Cuál es su postura sobre el independentismo?

Albert Pla siempre ha mostrado un humor ácido y mordaz cuando le han preguntado por el independentismo. "Me encantaría que Cataluña fuese independiente, ahora bien, no voy a mover un dedo para ello. Tampoco sé si me encantaría; me la suda, no le doy ninguna importancia", llegaba a responder en una entrevista en El Mundo.

En 2017, por ejemplo, protagonizó un cortometraje de Juanma Bajo Ulloa, en la que el director parodiaba la situación de la marca España y la vinculaba con la crisis catalana: “Luego vinieron los turistas, las tiendas, la sangría, la paella, el 'souvenir' del toro y la sevillana. Al principio estaba bien, pero es que me llaman español. Y eso, ¿a quién le gusta?".

En noviembre de ese mismo año llegaba a publicar una carta abierta en la que pedía "ayuda" a "todos los catalanes y españoles sensatos" porque no entendía la situación que estaba ocurriendo en Cataluña: "¿Os imagináis la maravilla que sería que también pudiéramos ver algún día a los españoles saliendo de los toros con prisa para poder disfrutar d'Els Pastorets con lágrimas en los ojos y el corazón partío?", llegaba a escribir.