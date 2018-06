EFE NACIONAL (9 Jun)

BATET E ICETA PARTICIPAN EN LA JORNADA "REFORMA CONSTITUCIONAL, FEDERAL Y CON DERECHOS".

La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública y secretaria de Impulso Federal del PSC, Meritxell Batet participa en la inauguración de la jornada "Reforma constitucional, federal y con derechos".

También acudirá a este acto, entre otros, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

INVESTIGADORES DE LA UPV LIDERAN UN PROYECTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia lidera y coordina un proyecto europeo cuyo objetivo es aprovechar la biomasa de los bosques mediterráneos para reducir el riesgo de desastres naturales.

Se trata principalmente de mermar los incendios forestales, contribuir a mitigar el cambio climático y favorecer la economía rural.

QUEEN VUELVE A MADRID DIEZ AÑOS DESPUÉS

Diez años después de su última actuación en Madrid, la mítica formación Queen, con Brian May al frente y el vocalista Adam Lambert como sustituto de Freddie Mercury, ofrece hoy en capital el primero de sus dos conciertos en España por el 40 aniversario del disco "News of the world".

Lanzado en octubre de 1977, "News of the world" fue el sexto álbum de su discografía y despachó 6 millones de copias en todo el mundo gracias a canciones tan exitosas como "We will rock you" o"We are the champions".

UNA "CAMINATA" RECORRE LAS CALLES DE MADRID PARA DAR VOZ A ENFERMOS DE ELA

Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familiares han convocado para hoy la V Caminata por las Enfermedades Raras por las calles de Madrid con la que quieren alzar la voz para denunciar la situación de "desamparo y precariedad que sufren".

La "caminata" comienza a las 12.00 horas en la Plaza de Lima y recorrerá el Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Colón, donde los organizadores leerán un manifiesto en el que subrayarán las consecuencias de los recortes en las personas afectadas, sus familias y en la sociedad en general.

CONTINÚAN LAS PRECIPITACIONES, CON POCOS CAMBIOS EN LAS TEMPERATURAS

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para este sábado lluvias en gran parte del país, y esas precipitaciones serán localmente fuertes en el noroeste peninsular, el País Vasco, Navarra, Aragón y en el sur del Sistema Ibérico.

Las temperaturas diurnas en descenso en Canarias, en la meseta norte, el Cantábrico oriental, el alto Ebro e interior sureste peninsular; en aumento en el nordeste y Baleares, y pocos cambios en el resto.