Directo: ya son cuatro los niños rescatados de la cueva de Tailandia

16:12h El gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, en rueda de prensa. Afirma que la salud de los niños es "perfecta". El gobernador ha inmformado de que en esta oeración tan copmplocada y arriesgada están participando "50 buzos extranjeros y 40 tailandeses"

15:35h El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de twitter "Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con el Gobierno de Tailandia para ayudar a que todos los niños salgan de la cueva con seguridad"

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!