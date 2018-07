Directo: interrumpida la operación de rescate tras salvar a cuatro niños

17:06h La Armada tailandesa desea a los niños que aún están atrapados en la cueva una feliz noche. La operación de rescate concluye por el momento

The Facebook page of the Navy SEALs suggests that the #thamlaungcave rescue operations have ended for today: “Tonight, we can all sleep well. Good night!” pic.twitter.com/ycz4rVWxCj

16:55h No se puede continuar con el rescate en esto momentos porque "el oxígeno se ha agotado, pero la misión está siendo más exitosa de lo que nos podíamos imaginar". Narongsak señala además que el equipo encargado del rescate está preparando la segunda fase de la operación"

16:25h El equipo de rescate tendrá que esperar entre 10 y 24 horas para poder comenzar la segunda fase del rescate.

16:15h El gobernador ha confirmado el rescate de cuatro niños y ha dicho que los han trasladado al hospital provincial. Narongsak Osottanakorn no ha informado sobre los otros dos niños que, según un alto mando del Ejército le ha dicho a Reuters, habrían salido ya de la zona peligrosa

16:12h El gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, en rueda de prensa. Afirma que la salud de los niños es "perfecta". El gobernador ha inmformado de que en esta oeración tan copmplocada y arriesgada están participando "50 buzos extranjeros y 40 tailandeses"

15:35h El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de twitter "Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con el Gobierno de Tailandia para ayudar a que todos los niños salgan de la cueva con seguridad"

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!