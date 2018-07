La definición de feminismo en un diccionario de primaria que indigna en redes

Un hombre ha compartido en Twitter el extracto de un libro de texto infantil que está levantando ampollas en redes sociales por su definición de feminismo. En el cuaderno se puede leer que machismo es "que considera al hombre superior a la mujer".

El problema viene después, donde se recoge que el antónimo de "machismo" es "feminismo". Según la portada del libro, éste ha sido revisado por José Manuel Blecua, de la RAE. Esta denuncia ha sido muy compartida en Twitter y miles de personas han criticado este texto.

Hola @Barbijaputa Introduciendo a mi hija de 10: -Cariño ¿sabes lo que es el feminismo? -Lo contrario del machismo -No, cariño... -Sí mira pic.twitter.com/KSqOnMUxbS

Las respuestas a este tweet no se han hecho esperar. Muchos usuarios han querido mostrar su opinión creando un debate sobre que significa, para ellos, machismo y feminismo.

Esto no está técnicamente mal. En lengua, puede haber varios opuestos. Es un juego mental clásico. Lo opuesto a machista puede ser oprimir a las mujeres, pero también puede ser "no ser machista" (lo que sería feminista). Depende de qué enfoque para buscar lo opuesto uses.