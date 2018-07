“Dame a mí los telediarios”, así defendía Pablo Iglesias la politización de la televisión

Todos los grupos políticos han pedido siempre la despolitización de la televisión pública, al menos en papel. En la práctica siempre hemos visto cómo unos y otros han tirado hacia su lado. El más explícito ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que en un vídeo grabado durante una conferencia suya en la Universidad de La Coruña en septiembre de 2013, “Comunicación contraxemónica”, afirmaba sin tapujos: “Lo que no puedo entender, no puedo entender, es que no haya una sola diferencia entre Canal Sur cuando gobernaba solamente el PSOE a cuando gobierna Izquierda Unida, mí no entender (sic), no lo puedo entender. Si el Gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas, eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo”.

El político continuaba diciendo “¿La Consejería de Turismo? Pa ti (sic) la Consejería de Turismo, dame los telediarios, dame los telediarios. Uno de los dos telediarios al día y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras, y dame a mí los telediarios”.



Estas polémicas declaraciones se sumana a las que ya hizo en su momento en una conferencia en las juventudes comunistas: "Quien haga política tiene que estar dispuesto a cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a asumirlas"